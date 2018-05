A imbratisat una dintre cele mai nobile profesii inca acum aproape 50 de ani, iar de atunci zilnic imbraca halatul alb si merge la munca. Galina Tulatos spune ca pacientii si colegii i-au devenit a doua familie - VIDEO

Galina TULATOS, ASISTENTA MEDICALA: "Doar asistenta medicala. Imi iubesc profesia si acum.„

Nu isi imagineaza sa fie altcineva decat asistenta medicala, recunoaste Galina. Mai ales ca primul ajutor medical l-a acordat pe cand avea doar 10 ani bunicii sale care suferea de astm bronsic.

Galina TULATOS, ASISTENTA MEDICALA: "Am luat repede seringa si am pus injectie in vana.„

Din cei 67 de ani pe care ii are, 48 i-a petrecut pe holurile spitalului. Era august, 1970 cand a inceput sa munceasca ca asistenta medicala, la Spitalul Clinic Republican din Chisinau, unde munceste si acum. Pe parursul a 5 decenii spune ca medicina s-a schimbat mult, iar ea a avut de trecut printr-un sir de greutati.

Galina TULATOS, ASISTENTA MEDICALA: "Inainte se steriliza fiecare seringa si apoi erau folosite din nou.„

Dragostea fata de medicina este umbrita totusi de suferinta pacientilor, care ajung in sectia de hemodializa si transplant renal, unde activeaza Galina. Acesti bolnavi practic nu pot fi tratati si sunt tinuti in viata doar cu ajutorul aparatelor. De 7 ani, acest barbat, de exemplu, se interneaza periodic in spital pentru tratament, care pentru el este vital.

In sectie au ramas putini medici si asistente medicale. Femeia spune ca tinerii specialisti abandoneaza munca in doar cateva luni, mai ales din cauza lefurilor mici, si pleaca in spitalele private ori peste hotare.

Galina TULATOS, ASISTENTA MEDICALA: "Nu raman pe mult timp. Majoritatea vin, se invata si pleaca.„

Astazi, este marcata Ziua Internationala a Asistentilor Medicali. La Institutul de Medicina Urgenta, angajatii au sarbatorit printr-un flashmob, lansand in aer zeci de baloane.

Doar in acest spital, activeaza peste 600 de asistente medicale. Administratia institutiei recunoaste ca se confrunta cu insuficienta de angajati.

Iurie CIOCAN, DIRECTOR INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA: "Am marit salariile „

Potrivit ultimelor date, in tara noastra activeaza in jur de 19 mii 300 de asistenti medicale, majoritatea fiind femei.