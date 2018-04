A inceput pregatirea gropilor pentru plombare. Drumarii deja pot fi vazuti pe strazi, dar nu pe toate, asa cum a promis Silvia Radu: "Asa e in fiecare an". "Cu ce pamant o sa le astupe" - VIDEO

Astazi, i-am vazut pe angajatii de la Exdrupo, muncind pe cateva strazi din sectorul Ciocana. Deocamdata doar frezau asfaltul si pregateau gropile pentru plombare.

“Eu sunt cu tractorul matur, se frezeaza din urma altii si o sa puna asfaltul.”

“Avem mult de lucru, toata saptamana o sa lucram pe strada asta.”

Pe strada Mesterul Manole, lucrul drumarilor era supravegheat de doi barbati. Acestia, n-au vrut sa stea de vorba cu noi.

“Nu stiu nimic.”

Desi, se circula mai greu, soferi care treceau pe alaturi ne-au spus ca se bucura ca, in sfarsit, vor scapa de gropi, dar multi se indoiesc de calitatea lucrarilor. In opinia lor, strazile trebuie reparate capital, nu doar carpite.

“Ar fi bine dar nu cred sa tina, pentru ca la noi totul asa se face.”

“O sa mai fie reparate? Cu ce pamant o sa le astupe.”

“Asa e in fiecare an si niciun sens, vom vedea anul asta, poate vot face mai calitativ.”

“Pledam pentru reparatia capitala a acestor drumuri.”

Desi saptamana trecuta, Silvia Radu anunta ca se va munci de astazi peste tot, drumarii au intervenit doar la Ciocana si Rascani.

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIA TRANSPORT, CHISINAU: “In sectorul Rascani str. Mosilor, strada calea Orheiului, Studentilor. Cele mai multe gropi, cele mai adanci au fost identificate si deja se lucreaza.”

Pentru lucrarile de reparatie a strazilor orasul a fost impartit in 6 zone. De gropile de la Ciocana si Rascani se ocupa intreprinderea Municipala Exdrupo. In celalte sectoare, inca nu se stie cine va interveni.

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIA TRANSPORT, CHISINAU: “Celalte patru zone sunt in procedura de licitatie in cateva zile speram sa reusim dupa care va demara si in alte sectoare.”

Autoritatile promit ca in doua luni, cam pana la alegeri, in capitala nu va mai ramane nicio groapa si ca se va lucra si noaptea. Pentru aceste lucrari din bugetul municipal au fost alocati 125 de milioane de lei, suma care inca nu se stie daca va fi suficienta pentru a acoperi toate gaurile din asfalt.