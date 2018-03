A plecat dimineata la munca, iar seara cand s-a intors casa ei ar fi fost demolata. Povestea unei foste postarite din capitala care acum 10 ani a ramas pe drumuri, iar atunci doarme pe unde apuca: "mananc din pomana" - VIDEO

Ala Onisenco sustine ca aceste imagini au fost filmate in 2008. Asa femeia si-a gasit locuinta, dupa de s-a intors acasa de la munca.

4 aprilie 2008

“Vreau sa stiu unde e pasaportul meu. Unde sunt toate documentele?”

Femeia sustine ca a primit apartamentul prin anii 80 pentru ca era orfana. Insa nu a putut sa-l privatizeze deoarece casa era avariata.

Ala ONISENCO: “Aici Corobceanu 20 era apartamentul meu. In Uniunea Sovietica nimeni nu voia sa locuiasca la sol, toti doreau la etaj. Au demolat casa pentru ca e in centrul orasului. Nimic altceva nu i-a interesat. Eram singura si hai sa o ducem de nas. Eram in stare de soc.“

Asa ca in scurt timp ea si fiica sa s-a pomenit in strada.

Ala ONISENCO: “Cumparam paste si mancam in parc.”

Ea sustine ca vara dormea in parcuri, iar iarna se adapostea la azilul din capitala.

Ala ONISENCO: “Stiti cat e de groaznic sa stai in strada. E groaznic la azil pentru oamenii fara adapost, care stau si asteapta ca cineva sa-ti deschida.”

Impreuna cu alti oameni ai strazii vine sub acest cort, unde mananca bucate pregatite de la mai multe manastiri.

Ala ONISENCO: “Aici venim in ficare zi sa mancam. E bine ca mancarea e calda. Ajutor finaciar nu-mi da nimeni. Ma intreaba unde traiti? Pensia am pentru ca am viza de domiciuliu.”

Tot ce are acum sunt actele de identitate.

Ala ONISENCO: “Totul port cu mine. Iata pasaportul, viza de domiciuliu. “

In toti acesti ani femeia a incearcat sa-si faca dreptate. Ea a dat in judecata firma care i-a demolat casa. Dosarul a ajuns pana la Curtea Suprema de Justitie.

Ala ONISENCO: “Curtea Suprema de Justitie a lasat in vigoare decizia Curtii de Apel. 5262“ Lipsa de infractiune. Va imaginiati, casa nu este si nici infractiunea nu este.”

Potrivit sefului directiei locativ-comunale, acum 10 ani un agent economic ar fi cumparat mai multe apartamente in blocul avariat unde locuia femeia. Petru Gontea sustine ca ei i s-ar fi propus un alt aparatament pe strada Creanga, insa ea a refuzat.

Petru GONTEA, SEF DIRECTIA LOCATIV-COMUNALA: “I s-a propus doamnei Onisenco apartament prin intermediul unui agent economic. Ca ulteior sa refuze propunerea care a trecut prin Consiliul municipal si acest apartament a fost luat la balanta deirectiei si de arunti doamna Onisenco chiar locuieste nu stiu unde. ”

Femeia insa neaga acest lucru. Acum louieste cu fiica sa intr-un garaj parasit.

Ala ONISENCO: “Stiu ca de acolo nimeni nu ne va alunga. Acolo e mai bine decat in strada. Stiu ca am unde sa dorm.”

Spune ca are o singura dorinta.

Ala ONISENCO: “Sa se gaseasca un avocat care sa am ajute sa scriu cerere pentru Strasbourg. Asta imi doresc. Vreau sa-mi fac dreptate.”