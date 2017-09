A revenit apa in raul Raut la Cazanesti, unde acum cateva zile erau sute de pesti morti. Hidrocentrala din localitatea vecina a fost eliberata de apa - VIDEO

Acum, doua zile acesta portiune a raului Raut din Cazanesti, Telenesti, arata ca o mlastina in care pluteau sute de pesti morti. Astazi insa albia s-a umplut de apa si a prins viata.

"A doua zi cand am venit era mai putin ca acum dar era apa, repede s-a umplut? - Peste noapte."

Pentru ca toti pestii au murit pescarii din sat nu au mai iesit astazi la pescuit, cum obisnuiau. Acest barbat totusi si-a incercat norocul, insa dupa mai multe tentative a scos plasa goala.





Din cauza acumularii de apa la hidrocentrala din Branzeni, in satul de alaturi, Pestriteni, Rautul a iesit din albie si a inundat pasunile din lunca.

"Latimea Rautului era de cativa metri, acum toata lunca este inundata.’’

"La moment s-a schimbat cursul apei, toata apa curgea la valea, acum findca esteblocul se inatoarce inapoi."

Fermierii din zona sunt ingrijorati de situatia creata. Nicolae Pascal are o livada de mere care se intinde pe o suprafata de 12 hectare. Uda pomii cu apa din Raut, iar doua zile, din cauza debitului mic nu a putut efectua lucrari de irigare.

Nicolae PASCAL, FERMIER "Doua zile in urma conducta care aprovizioneaza raul cu apa era in aer. Am orpit, nu am putut dormit, am trecut 15 istante ca sa pot lua apa din Raut si la un moment dat inteleg ca nu o sa am apa."

Impreuna cu alti fermieri din zona, Nicolae Pascal spune ca-l va da in judecata pe agentul economic, care construieste mini-hidrocentrala pe Raut.

Nicolae PASCAL, FERMIER "Sunt niste livezi performante care necesita ca apa sa fie data la moment, cand cineva o sa-mi opreasca apa, nu o sa mai mearga investitiile, lasam investitiile ducem lumea acasa."

Lucrarile de constructie a hidrocentralei din Branzeni, ar fi inceput inca pe vremea cand Ministrul Mediului era Valeriu Munteanu. Liberalul spune ca ulterior acestea au fost oprite deoarece se desfasurau ilegal. Nu am reusit sa vorbim cu reprezentantii firmei, care construieste hidrocentrala pentru a afla pozitia lor.