A salvat sase vieti! Sora tanarului din Mingir a mers la spital pentru a cunoste trei persoane care au beneficiat de organele fratelui sau geaman: "Emotionant, nu am cuvinte" "Prin acest gest ne-ati dat sansa sa traim" - VIDEO

Femeia careia i-a fost transplantat un rinichi: "Am emotii, puteti sa veniti la noi in ospetie oricand doriti. Nici nu am visaat sa am o a doua sansa. Sunt multumita nespus de mult. Doamna Natalia si cu parintii ei o sa facem cunostinta. Speram sa o sa fim prieteni pana la adanci batraneti. Pentru mine ea este ca o a doua sora. Eu am trei surori, iar Natalia va fi a patra sora pentru mine."

Barbatul care a beneficiat de al doilea rinichi: "As dori familia dvs sa va spun multumesc din suflet pentru curajul si pentru decizia pe care ati luat-o. Prin acest gest ne-ati dat sansa sa traim."

Acum aproape trei saptamani, tanarul de 27 de ani din Mingir a intrat in coma dupa ce a fost batut cu bestialitate.

Medicii au prelevat pe langa ficat, si rinichii tanarului. Astfel, un rinichi a ajuns la un barbat in varsta de 49 de ani, iar cel de-al doilea a salvat viata unei femei de 36 de ani, ambele persoane sufereau de insuficienta renala.





Sambata, ficatul tanarului i-a fost transplantat unei femei de 53 de ani dupa ce acum doua zile, parintii acestuia au decis sa-l deconecteze de la aparatele care il tineau in viata.





Un consatean in varsta de 30 de ani este supectat ca l-a batut pe tanar, acesta insa nu a fost retinut deocamdata. Cei doi s-ar fi certat, iar in urma loviturilor victima a ajuns in coma depasita. Suspectul a fost anuntat in cautare internationala.