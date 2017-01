Abandonata de copii si de sistem. O batrana din capitala indura foame, izolata in apartamentul sau. Nu poate merge, iar autoritatile sociale spun ca nu au nicio solutie, pentru ca “Asa e legea!”

Batrana a reusit cu mare greu sa ne deschida usa cand am venit in vizita la ea.

De luni intregi de cand puterile i-au slabit cu totul sta pe acest pat. Noroc ca o vecina a dat de ea si din cand in cand ii mai aduce de mancare.

Ecaterina BALTAGA, PENSIONARA: “Mi-a adus vecina o zeama acum doua zile, dar am mancat-o deja.”

Asa ca acum are un colt de paine pentru cateva zile si o coada de peste sarat. Au fost, insa, multe zilele in care nu le avea nici pe acestea.

"De Craciun nicio firimitura de paine nu am avut, credeti-ma."

Ecaterina Baltaga spune ca a lucrat 36 de ani ca asistenta superioara la spitalul numarul patru.

Acum are o pensie de 800 de lei, dar nici macar nu-si poate cumpara ceva din ei. Ne-a povestit ca are trei fii si ca acestia nu o viziteaza de ani buni. Se gandeste ca sunt suparati pentru ca de mici, dupa ce i-a murit sotul i-a dus la o scoala internat.

Ecaterina BALTAGA, PENSIONARA: “Daca avem un apartament atat de mic si nici bucatarie, n-am avut putere si i-am dat la scoala sa invete si sa le fie mai bine acolo.”

Ea spune ca ori de cate ori suna la centrul medicilor de familie sa ceara o vizita la domiciliu este refuzata si este trimisa de la un numar la altul.

“Puteti sa-mi dati un ajutor? Dar... nu ştiu, aţi sunat în anticameră.”

Ecaterina BALTAGA, PENSIONARA: „Au fost in noiembrie si mi-au spus sa nu-i mai deranjez.”

Iar de la asistenta sociala n-a fost nimeni la ea de un an.

„Spuneti cand o sa veniti la mine sa ma vedeti? Şi cu ce o să vă ajut eu dacă o să vin la dvs?Va rog duceti-ma la un azil. Poţi să suni la judecată şi să spui că ei (n.r. Copiii) nu îngrijesc de matale şi judecata o să-ţi facă un fel de... Dar eu nu pot sa merg!"

Am incercat sa aflam de la directia sociala ce solutie exista pentru ea. Sefa interimara nu a vrut sa discute cu noi in fata camerei.

"De unde stiti, ce ati fost la ea acasa? Da, am fost la ea acasa. Dati-mi pace, nu ma filmati!"

Asistentele sociale ne-au explicat ca nu o pot ajuta atata timp cat copiii ei sunt in viata si asta pentru ca legea nu le-ar permite. Astfel, batrana nu are dreptul nici la un lucrator social care sa o viziteze, nici sa fie internata in azil.

Vera PONOMARI, SEFA SERVICIULUI INGRIJIRE LA DOMICILIU: “Are copii vii, sanatosi, ei sunt obligati sa aiba grija de batrana. Cine trebuie sa-i oblige? Pai, trebuie creata o comisie cu politia si gasiti.”

Cristina ROPOT, ASISTENTA SOCIALA, BUIUCANI: “Cine trebuie sa creeze aceasta comisie? Comisia putem sa o creem si noi. Dar noi o vizitam, ii ducem colete. Cand ati fost ultima data. Am fost eu personal in martie anul trecut. De atunci nu am mai fost, dar vorbesc cu ea la telefon.”

Angajatele spun ca nu-i pot gasi copiii si ca la singurul numar pe care-l au nu raspunde nimeni. Noua, insa, ne-a raspuns.

“Sunteţi fiul Ecaterinei Baltaga? Da, eu. Ea este intr-o situatie grea. E imobilizata nu are cine sa aiba grija de ea.Nu mai este...”

Responsabilii au promis ca vor evalua situatia batranei si vor cauta solutii.