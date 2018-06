Abia au trecut peste emotiile de la ultimul sunet, ca au dat peste altele. Elevii din clasele a noua au inceput examenele de absolvire a gimnaziului - VIDEO

Examenul la limba romana a fost sustinut si la liceul cu predare in limba rusa “Kiril si Metodii”. La ora 9 absolventii de gimnaziu se aflau deja in banci, aranjati in ordine alfabetica.

Dupa ce la radio a fost anuntata partea din care se va deschide plicul cu teste, elevii au pus mana pe pix si au inceput a scrie.

“L-am completat pe tot.”

“M-am pregatit toata saptamana trecuta si azi dimineata putin am invatat.”

Elevii au avut de indeplinit mai multe sarcini: sa scrie un eseu despre parinti, sa rezolve exercitii de gramatica si sa analizeze un text.

”Era despre un sculptor Brancus si trebuia sa scrii ce crezi despre creatia lui. Eu am scris depre coloana lui, coloana simbolizeaza vesnicie.”

Chiar daca a crescut intr-o familie in care se vorbeste doar limba rusa, Rafaela spera ca va lua nota maxima la examen. Spune ca a studiat zi de zi in cei 9 ani.

“Pentru mine toate exercitiile erau destul de usoare. Am citit literatura care mi se da la scoala si am studiat cu invatatorul. Textul a fost despre o femeie care are doi copii, adolescenti cu instrumente de autoafirmare stranii, de Ion Druta.”

Pentru unii, insa, examenul s-a dovedit a fi dificil.

”-Cine a fost Ion Druta? -Nu stiu. -Ce exercitii au fost? -Sinonime si antonime. Divin. -Sinonim care ar fi? -Minunat, extraordinar.”

“Au fost mai multi scriitori, Grigore Vieru, Mihai Eminescu si inca unul, nu mi-l amintesc. -Cine a fost Grigore Vieru? - Scriitor.... A scris poezii. Ce poezii a scris? Nu-mi amintesc.”

Iar altora le-a fost greu sa inteleaga pana si intrebarile puse de noi.

“-Ce a fost cel mai greu? -Da se poate in rusa, sa ma intrebati in rusa? M-am pregatit foarte mult, un an am mers la ore suplimentare.”

Directoarea liceului spune ca proba la limba romana s-a desfasurat conform regulamentului - niciun elev nu a fost prins copiind si nu a fost dat afara.

“De mai multe ori le-am explicat care este regulamentul, ca nu pot veni cu telefoane. Ei inteleg care le sunt drepturile. Elevii au invatat in acest liceu, observatori le-au fost profesorii, ei nu au frici.”

Pentru completarea testului, elevii au avut la dispozitie 120 de minute. La liceul “Kiril si Metodii, in acest an, sustin examenele de clasa a 9-a 41 de elevi. In toata tara, aproape 31 de mii de elevi absolvesc treapta gimnaziala.