Absolventii de liceu care invata intr-o alta limba decat romana au sustinut primul examen de bacalaureat - la limba romana. Elevilor de la un liceu din Comrat, unde se vorbeste in mare parte in rusa, testul li s-a parut chinuitor - VIDEO

Video in curand





La ora opt dimineata, la cele doua centre de bacalaureat din Comrat era mare imbulzeala. Elevii spun ca s-au pregatit si cunosc limba romana, chiar daca le-a fost cam greu sa ne raspunda in limba de stat.

“-Cum te-ai pregatit de examen? Am repetat tot, cred ca voi scrie. Poti sa-mi raspunzi si in romana ca sa te inteleg mai bine? -Eu va inteleg bine, dar in limba romana nu va voi raspunde.”

"Eu in limba moldoveneasca nu vorbesc. - Dar in ce limba vei scrie examenul? - In rusa.”

“- Cat de pregatita esti? - Eu moldoveneasca nu o cunosc, scuzati.”

Desi abia pot lega doua cuvinte in romana, absolventii de liceu spera la note mari.

”Foarte greu, pregatim la examen. Fiecare din noi trebuie sa stie aceasta limba. -Ce nota te astepti sa iai? -Minim 8.”

Dupa trei ore, unii elevi au iesit cu zambetul pe buze din clase, la fel cum au intrat.

"Pentru mine e cel mai usor sa-l dau la romana.”

“Usor a fost, la eseu m-am gandit mai mult. -Ati reusit sa va consultati ceva? -Nu, sunt camere. Nu a copiat nimeni.”

Artiom spune ca lectiile de limba romana sunt suficiente pentru a o insusi, dorinta sa fie. Cu o noapte inainte de examen a citit despre patrie si prietenie, iar unul din subiecte s-a regasit in test.

”A fost un text despre patrie, la sfarsit a fost de scris un eseu tot despre patrie, scrisoarea a III-a de Mihai Eminescu sa scrim pe baza ei un eseu.”

Iar acest baiat era cat pe ce sa intarzie la primul examen, a uitat ca-l are azi.

“Nu am stiut ca va fi azi examenul, credeam ca va fi primul pe 8 iunie. Eu cred ca va fi bun rezultatul, am scris tot.”

Alti elevi s-au cam incurcat in limbi...

”-Pentru mine in moldoveneasca, pentru ei in romana.”

“-Pentru Moldova e important limba molodoveneasca nu limba romana. - Imi spui ca ai avut examen la limba romana, dar ai scris in moldoveneasca, cum se inteleg aceste doua limbi? -Aceste limbi au niste cuvinte asemanatoare.”

Pana si directorului adjunct i-a fost dificil sa ne vorbeasca in romana.

“- Daca e sa faceti o comparatie cu anii precedenti, care era rata de trecere la limba romana? - Nu am inteles intrebarea. - Vino sa traduci...”

Am facut o tura prin orasul Comrat, iar pe strazi am observat afise si pancarde scrise in lima rusa, la fel ca si denumirile de localuri. Ne-am convins ca unui vorbitor de limba romana i-ar fi foarte greu sa ajunga la destinatia dorita.

“-Cunoasteti cumva unde se gaseste liceul Caracioban? - Pe aici prin zona. - Dar in romana cum ar fi, ca nu va inteleg? -Nu, nu, nu stiu.”

“-In rusa va raspund. - Dar in romana ati putea, nu va inteleg? -Inainte... dupa, greu imi este.”

Dupa mai multe incercari am obtinut un raspuns, ce-i drept si acela greu de inteles.

“Mergeti dupa semafor.”

Aproape 3 mii de elevi din liceele cu predare intr-o alta limba decat romana au sustinut primul examen de bacalaureat. Vineri absolventii vor avea examen la limba de instruire.