Absolventii gimnaziilor cu predare in limba romana au sustinut primul examen din aceasta sesiune - la matematica. La intrare au fost verificati minutios: "Si banii trebuia sa-i scoatem" - VIDEO

La gimnaziul cu profil teatral “Ion Luca Caragiale” din capitala, ca si in toate scolile din tara care au elevi absolventi de clasa a 9-a, s-a sustinut primul examen la matematica. La intrarea in auditoriu elevii spun ca au fost verificati sa nu aiba in buzunare copiute sau telefoane.

“Am prezentat telefonul, tot ce aveam prin buzunare, am avut si casti care tot a trebuit sa le dau, chiar si banii trebuia sa-i scoatem.”

Pentru ca formulele sa le ramana intiparite in memorie, elevii au repetatat dimineata chiar inainte de examen si aseara, inainte de somn.

“Am repetat pana la 10, am facut un test din anul precedent. M-au ajutat, cateva exercitii erau asemanatoare.”

Pentru unii, cele doua ore rezervate pentru completarea testului a fost prea mult, asa ca au iesit mai degraba.

"M-am ispravit mai degraba, a fost suficient si o ora jumatate, restul verificam.”

Maxim este unul din elevii cu 10 la matematica. Spune ca testul a fost floare la ureche. Vrea sa-si continuie studiile la un liceu cu profil real, iar mai apoi sa devina inginer.

”In fiecare zi faceam cate un test, cred ca m-a ajutat asta. -Ce nota te astepti sa iai? -10. 01:55-”Foarte mult imi place matematica si cred in viitor sa continui. 02:02 La un liceu real.”

Sergiu sustine ca matematica nu e punctul sau forte si s-a cam incurcat cand a venit vorba de functii. Chiar si asa, baiatul isi doreste ca dupa absolvirea gimnaziului sa-si continuie studiile in Romania.

“Ultimile exercitii erau foarte grele deoarece functiile nu chiar le inteleg. -Despre ce sunt ele, functiile? -Eu singur nu tin minte."

La gimnaziul cu profil teatral “Ion Luca Caragiale” 16 elevi au sustinut examenul. In total in acest, 31 de mii de elevi vor absolvi treapta gimnaziala.