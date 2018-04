Absoventii de liceu se pot pregati mai eficient pentru examenul de bacalaureat cu ajutorul testelor pentru exersare: "Testele de exersare ne ajuta sa aflam la ce nivel sunt elevii nostri" - VIDEO

Elevii claselor a 12-a de la liceul cu predare in limba rusa “Kiril si Metodii” nu au vazut pana astazi testele pentru exersare. Imediat ce au pus mana pe cele de matematica s-au si apucat sa le rezolve.

„-Logaritm din 2 cu baza 8 cat da? -Trei. Ecuatii complexe, geometrie..nici nu ai ce face aici. Aici sunt mai grele, daca te gandesti le rezolvi.”

„Speram ca la bacalaureat nu va fi mai greu decat exercitiile din aceste teste. Este important ca structura sa fie la fel ca anii precedenti, pentru ca va fi mai usor de rezolvat.”

Directorul institutiei spune ca testele de exersare sunt nu doar o pregatire pentru absolventi, dar si un criteriu de evaluare pentru profesori.

Eugenia GUTU, DIRECTOR LICEUL “KIRIL SI METODII”: „Testele de exersare ne ajuta sa aflam la ce nivel sunt elevii nostri. Cu cat mai multe teste de acest fel, cu atat mai bine.- Elevul intelege ca sunt doua blocuri de exercitii. Intelege cum se apreciaza sarcinile.”



Si profesorii sustin ca testele model sunt un reper important pentru pregatirea liceenilor.

Eugenia LUNGU, PROFESOARA LICEUL KIRIL SI METODII: „Structura exameului s-a schimbat un pic. Asa ca ne conducem mai mult dupa testele plasate pe site-ul Agentiei de Evaluare„

Profesorii sustin ca elevii exerseaza nu doar cu testele model dar si cu cele care au fost in anii precedenti la bacalaureat. Asa se face de exemplu la liceul Gheorghe Asachi.

Tatiana CECHINA, PROFESOARA LICEUL “GHEORGHE ASACHI”: „Ei stiu din clasa a 10 la ce BAC vor sustine si fac pregatiri. Sunt caiete de teste care sunt propuse. Site-ul chiar si acum la mine este deschis.”

Testele pentru exersare sunt atat in limba romana, cat si in rusa. Astazi Comisia Natinala de Examinare s-a intalnit intr-o sedinta de lucru in care a fost aprobata lista celor 92 de centre de bacalaureat care vor fi deschise in toata tara.

Vezi aici testele:





Limba si literatura romana, alolingvi:

Barem:





VEZI TOATE TESTELE