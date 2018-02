“Acasa e mai greu decat peste hotare”, o spun tinerii designeri moldoveni care au obtinut succese peste hotare, dar nu-si imagineaza cum se vor descurca in tara - VIDEO

Olga Cataraga a absolvit in acest an Facultatea de Arte Plastice. Colectia pe care a creat-o, bazata pe elemente de stil ale arhitecturii gotice I-a adus locuri de frunte la concursuri internationale. Autoarea se mandreste cel mai mult cu premiul mare pe care l-a obtinut la Saptamana Modei de la Roma.

Olga CATARAGA, DESIGNER: “Pe parcursul unui an, am realizat aceasta colectie. Am folosit piele artificiala, organza, sifon, materiale care nu se folosesc in vestimentatie zi de zi"

Crede ca in tara noastra este greu sa-ti croiesti drum in aceast domeniu. Crearea unei astfel de colectii implica niste cheltuieli, deloc mici pentru ea - investitiile pornind de la 10 mii de lei. Dar beneficiile pe care le-ar putea avea sunt putine.

Olga CATARAGA, DESIGNER: ”Pana astazi am castigat numai aceea ca ma cunosc oamenii. Mai mult din aceasta colectie nu am castigat.”

Se viseaza o faimoasa creatoare de moda. Dar ca sa reuseasca, Olga considera ca I-ar mai trebui niste studii - nu aici, ci peste hotare.

Olga CATARAGA, DESIGNER: “Vreau sa invat undeva in Europa. Avem posibilitati si avem multi oameni talentati, trebuie numai investitii. Problema este numai in bani.”

Vasile VOZIAN, LECTOR: “Blocajul este cand finiseaza studiile si nu stiu incotro sa o apuce. E o placere de a creste discipoli si de a vedea un rezultat pozitiv si remarcabil in domeniul designerului vestimentar.”

Colectia Olgai, dar si a colegelor sale au fost prezentate intr-o sala a facultatii, in cadrul unui simpozion organizat de Ambasada Italiei la Chisinau.