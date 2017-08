"Aceasta oita s-a fotografiat fara blanita". Filmuletul prin care politia atentioneaza despre pericolul care ii paste pe copiii care posteaza pe internet poze in care apar in costume de baie sau cu unele parti ale corpului dezgolite - VIDEO

Potrivit politiei, filmuletul vine sa le arate copiilor cat de periculos este faptul de a posta pe internet poze in care apar in costume de baie sau cu unele parti ale corpului la vedere. Oamenii legii sustin ca prin aceste actiuni tinerii pot deveni victime ale pornografiei infantile.

In ultimele luni, oamenii legii spun ca au fost inregistrate 11 cazuri de autoproducere a materialelor foto/video din categoria pornografiei infantile. Copiii, cu utilizarea telefoanelor mobile, tabletelor, precum si a camerelor web, isi filmeaza sau fotografiaza partile corpului dezgolite, inclusiv si zonele intime, ulterior postandu-le pe internet pentru a obtine cat mai multe aprecieri.

Astfel, in urma acestor actiuni, autoritatile sustin ca in acest mod creste riscul de acostare, hartuire, santaj, abuz sexual si exploatare sexuala a copiilor, ceea ce reprezinta forme deosebit de grave de infractiune. Abuzul sexual in copilarie este un eveniment extrem de traumatizant ce poate schimba o persoana pentru toata viata, cauzand intreruperea dezvoltarii emotionale, spirituale, intelectuale, sexuale si influentand negativ interesul social, iar persistenta acestuia submineaza valorile fundamentale ale societatii moderne.