Acum jumatate de an a ramas singura cu doi copii, dupa ce sotul a murit intr-un accident. Drama unei femei din Orhei, care acum incearca sa-si faca dreptate: "Avea 180 la ora... " - VIDEO

video in curand

Era 29 decembrie, anul trecut, cand un accident, produs in Orhei, i-a schimbat viata acestei femei pentru totdeauna. Sotul ei, un barbat de doar 30 de ani, a murit, dupa ce masina in care se afla a fost izbita de un alt automobil. Ion Mititelu s-a aflat 7 zile in coma, iar apoi s-a stins la spital.

In ultimele clipe din viata, barbatul se afla cu inca doi prieteni intr-un Opel, la intrarea in satul Mitoc. Chiar in momentul in care au incercat sa vireze, o masina a intrat in ei.

La volanul celuilalt automobil era un baiat de 20 de ani, care nu a patit nimic. Martorii le-ar fi spus politistilor ca tanarul avea viteza excesiva. In acea zi, plouase puternic. Carosabilul era umed si a fost ceata.

Ludmila MITITELU: „ Avea 180. Am vorbit cu el plangea. „

In afara de sotul femeii, un alt barbat care se afla in aceeasi masina a murit, lasand in urma sa sotia si copilul. Soferul care conducea Opelul a ramas in viata ca prin minune, povesteste femeia, intrucat printre martori se afla un medic de la Spitalul de Urgenta, care i-a acordat primul ajutor.

De atunci, a trecut jumatate de an, iar Ludmila crede ca acest caz este taraganat in instanta de judecata.

Ludmila MITITELU: „Tatal baiatului lucreaza in politie. „

Pana acum, au avut loc doua sedinte de judecata, iar ambele au fost amanate. Prima, pentru ca avocatul tanarului nu s-a prezentat, iar a doua sedinta, deoarece, baiatul si-a luat al doilea avocat, care a spus ca nu a reusit sa documenteze cazul.

Ludmila a ramas cu doi copii mici. Leo are 2 ani, iar Lia - 5. Desi este mic, baietelul il recunoaste pe tatal sau si intotdeauna cere fotografii cu el. Lia se mandreste cu o poezie pe care a invatat-o despre tata.

Cei doi copii o tin in viata si o motiveaza sa mearga mai departe, spune Ludmila.

Mai mult decat ca cei vinovati sa fie pedepsiti, femeia spune ca si-a dorit ca aceste persoane, pur si simplu, sa-si recunoasca vina.

Nu am reusit sa-l gasit pe avocatul soferului, care s-ar face vinovat de accident pentru a comenta cazul.