Acum un an si jumatate un barbat a trait cea mai mare tragedie din viata sa cand si-a pierdut sotia, iar de atunci isi cauta dreptatea. El crede ca femeia a murit din cauza neglijentei medicilor: "Ar fi fost vie" - VIDEO

Valentin BUNEVICI: “Ar fi fost vie, daca era ajutata de medici, daca era sa fie stabilit diagnosticul, daca i s-ar fi prescris un tratament. Totul avea sa fie bine. Femeia era sa fie vie."

L-am cunoscut pe Valentin Bunevici in ianuarie, 2017, cand sotia lui s-a stins. Tatiana avea 47 de ani si era inginer de profesie. Atunci, mama femeii spunea ca fiica ei s-a imbolnavit brusc, iar medicii de la ambulanta nu ar fi transportat-o la spital. Doctorii i-ar fi administrat un medicament, de la care femeia ar fi avut o reactie adversa.

ZOIA DENISOVA, MAMA: "Medicii i-au pus o injectie. Au aparut eruptii. Ea nu mai putea sa vorbeasca. Credeam ca ea ma va inmormanta, dar a iesit invers. „

Mama femeii a murit la un an de la decesul fiicei sale. Barbatul crede ca sotia lui ar fi fost in viata, daca ar fi ajuns la spital la timp. De atunci, a trecut un an si jumatate. In tot acest timp, el a batut din usa in usa la numeroase institutii, insa fara vreun rezultat.

Valentin BUNEVICI: “M-am adresat la procuratura, parlament si mi-au raspuns ca acest caz a ajuns de la o institutie la alta. De la Procuratura Ciocana la cea din Rascani. Nu este clar.„

Inspectoral de Politie Ciocana a pornit o urmarie penala, pentru incalcarea din neglijenta a regulilor si metodelor de acordare a asistentei medicale, care a cauzat decesul pacientului.

„Valentin Bunevici spune ca desi oamenii legii l-au anuntat ca se ocupa de acest caz, investigatiile nu s-au miscat din loc. Din cauza stresului, Valentin se plange ca i s-a inrautatit vederea si nu mai poate munci, fiind sofer de camion. Mai mult ca atat, este nevoit sa stea acasa deoarece trebuie sa aiba grija de fiul lui.

Valentin BUNEVICI: “– O cheama pe mama. O vrea inapoi. A terminat clasa a doua. Lucrurile stau rau.„

Barbatul spune ca este gata sa mearga pana in panzele albe, doar ca cei vinovati de moartea sotiei sale sa fie pedepsiti. Tatiana Bunevici a decedat la Spitalul „ Sfanta Treime”, fiid adusa de a doua ambulanta, prima refuzand sa o transporte. Medicii de acolo, insa, au declarat anterior ca pacienta a ajuns la ei prea tarziu.