Adrenalina pluteste la o tabara de iarna din capitala. Picii invata sa escaladeze si sa programeze roboti. Cat trebuie sa scoata din buzunar parintii pentru distractia copilului - VIDEO

Parintii din capitala care nu au plecat in aceste zile la munte isi pot duce picii la tabara de iarna, deschisa la un centru pentru copii. Aici micutii deseneaza, canta, sau chiar invata sa aiba mai multa incredere in ei prin cursuri de escalada. Pentru distractia odraslelor parintii trebuie sa scoata din buzunare in jur de 800 de lei.