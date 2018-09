Adrian Ursu si Connect-R si-au unit talentele si au creat o productie muzicala “Mai Fierbinte.” Pentru a tine fanii in suspans, artistul moldovean a lasant teaser-ul pentru videoclip - VIDEO

Dupa piesa “boabe de cafea” Adrian Ursu vrea sa-si surprinda fanii cu o melodie fierbinte la inceput de toamna. Artistul moldovean insa nu revine singur, ci alaturi unul dintre interpretii de top de peste Prut, Connect-R.

Astazi Adrian Ursu, a publicat teasear-ul la videoclip pe pagina sa de facebook.

Cantaretul moldovean spune ca de un an si jumatate munceste la aceasta piesa, iar colaborarea cu Connect-R este un motiv mare de bucurie pentru el.

Adrian URSU, INTERPRET: “Eram sceptic ca va accepta”

Cei doi canta drespre dragoste si pasiune. Desi pare a fi o piesa de vara, Adrian Ursu spune ca pregatit-o pentru aceasta toamna. Secventele din videoclip in care apare si Connector-R au fost filmate in Romania, in rest Adrian Ursu a calatorit in America si Thailanda pentru peisaje mai frumoase.

De acesta data, modelul Victoria Bolboceanu, care este si eroina lui Carlas Dreams, a inlocuit-o in videoclip pe sotia lui Adrian Ursu, Irina Negara. Videoclipul, regizat de Roman Burlaca, va fi lansat saptamana viitoare.