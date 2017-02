Produce fotolii - saci pe care le puteti transforma si in... patut. Afacere "pufoasa" a unui moldovean de 22 de ani: Primul bean bag l-a facut pe bani imprumutati - VIDEO

Logica bean - bagurilor este faptul ca este faptul ca devine fotoliu si imediat totodata se poate face si patut.



Asa isi promoveaza Andrei Rudoi produsele sale. O face cu multa placere si entuziasm. Ne povesteste ca sunt mai multe tipuri de fotolii din saci.

Desi abia de a implinit 22 de ani, tanarul se poate lauda cu o afacere pe care a initiat-o singur de la zero, inca acum 4 ani, spune ca era inca la liceu.

Andrei RUDOI: "Daca sincer nici nu-mi aduc aminte cum am ajuns la ideea de acest tip de afacere, dar sigur ca am vazut undeva de pe internet pentru ca la sigur nu a fost inventia mea."

Primul sac l-a cusut din bani imprumutati.

Andrei RUDOI: "Am prumutat 500 1000 de lei, si materia prima o cumparam dintr-o parte, coseam in alta parte... Iata vedeti..."

Si pentru ca nu avea masina Andrei spune ca se deplasa cu microbuzul sau troleibuzul.

Andrei RUDOI: "Si desigur nu aveam masina si ma deplasam cu microbuzul... A trecut mult prea mult timp pana cand a venit un profit si a aparut si o masina si un oficiu..."

Astfel ca de la un sac vandut intr-o luna, afacerea a crescut la mii - vandute intr-un an. Acum are si cinci angajati.

"Eu nu-l percep chiar ca pe un sef, ele este destul de calm..."

Tousi, tanarul spune ca mai are mult de muncit pentru a ajunge milionar.

Andrei RUDOI: "Nu sunt milionar. Dar nici nu-i asta scopul... "

Tanarul isi propune ca in cativa ani sa se extinga si in Europa, prima tinta este Romania. Recent si-a deschis o filiala acolo. Produsele le vinde mai mult pe internet. In medie un produs costa 1300 de lei, suma poate creste, daca si dimensiuna sacului este mai mare.