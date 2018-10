Afacere cu miros dulce, dar cu gust amar. Antreprenorii din Causeni, care se ocupa cu cresterea crizantemelor spun ca in acest an vanzarile s-au "ofilit" - VIDEO

Explozie de culoare si miros in gradina Ninei Trifan din satul Zaim. De mai bine de 15 ani femeia creste crizanteme. A inceput cu specii mai simple, culori mai putine, dar in timp de un deceniu si-a imbogatit colectia cu crizanteme de toate nuantele. In acest an vanzarile au scazut foarte mult, se plange femeia si, respectiv, pretul s-a micsorat cu circa 20 de lei fata de anul trecut.

Crizantemele cresc pe o suprafata de aproape 30 de ari. In fiecare floare alba sau galbena a investit mult efort si suflet, spune femeia. Pentru a-si dezvolta afacerea, floricultorii au investit nu doar timp, dar si bani. Pe langa sistemul de irigare prin picurare, utilizeaza si alte utilaje moderne.

Totusi, pentru ca e mult de munca familia Trifan apeleaza si la zilieri ca sa ingrijeasca florile. Insa, de la an la an, tot mai greu e sa gasesti muncitori, iar cei care vin, sunt neatenti, spune femeia.

Autoritatile locale sustin ca incearca sa sustina producatorii locali.

In florariile de la Causeni o crizantema in ghiveci se vinde cu 40-80 de lei. Ele raman inflorite pana in decembrie, chiar si dupa primele ninsori. Potrivit specialistilor de la Ministerul Agriculturii, in tara noastra nu exista vreo institutie responsabila de ramura floriculturii.