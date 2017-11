Afacere cu... solzi la Ocnita. Un tata si fiul sau detin unica pastravarie din Moldova, unde cresc peste de munte in conditii speciale: "Icrele sunt aduse din Polonia, iar hrana pentru pesti - din Europa" - VIDEO

Pastravaria din Naslavcea se intinde pe o suprafata de jumatate de hectar unde sunt sase bazine si o statie proprie de incubatie.

Icrele sunt aduse tocmai din Polonia. In doi ani de cand s-a lansat pe piata, Dumitru Barladeanu a crescut peste 40 de tone de peste. Jurist de profesie, el spune ca totul a inceput ca o joaca, insa a avut noroc de tatal sau, care este un agricultor de exceptie.

Gheorghe BIRALADEANU, OM DE AFACERI: “Am incercat sa aducem cativa pestisori pentru proba si am incercat si am vazut ca se primeste si asa s-a pornit ideea de dezvoltare mai departe.”

Familia Barladeanu a aratat ca nu doar in raurile de munte, dar si in Moldova poate creste pestele de munte, daca exista dorinta. In cele sase bazine, antreprenorii au creat conditii, identice cu cele din rauri, iar hrana este adusa din Europa. Cresterea este impartita in doua etape. Cand ajunge la greutatea de 20 de rame, puietul de peste este mutat in bazinele industriale unde este crescut pana la 350 de grame.

Dumitru BARLADEANU, OM DE AFACERI: “Asiguram circuitul apei ridicat, ceea ce permite intretinerea temperaturei constante.”

Investitia in crescatorie se ridica la sute de mii de euro, bani pe care din lipsa de clienti, inca nu i-au recuperat. Consumatorii nu ar avea incredere in produsul lor, asa ca 80 la suta din clienti sunt cunoscuti, prieteni si rude.

Dumitru BARLADEANU, OM DE AFACERI: “Banii sunt personali in proiectul respectiv, dar si sunt surse de creditare.“

Pastravul de la Ocnita este livrat in magazine si la domiciliul clientilor in forma proaspata. Antreprenorii vor sa construiasca in jurul crescatoriei o zona de turism rural pentru a atrage mai multi clienti.