Afacere de succes. Nucile unui fermier din Soroca vor lua drumul spre Orientul Mijlociu: "Muncim si suntem multumiti" - VIDEO

Toamna se numara... nucile. In livezile din tara e forfota mare, iar agricultorii roiesc de cu zori pentru a-si strange roada. Dupa ce sunt culese, nucile ajung la fabrica, unde sunt sparte, apoi ambalate cum se cuvine si exportate. Un fermier din Soroca se bucura de o recola bogata in acest an si spune ca nucile sale vor ajunge si in Orientul Mijlociu.