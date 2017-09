Afacere dulce-amaruie... la propriu. Un atreprenor moldovean se plange ca a investit mii de lei intr-o livada de gutui si ca are recolta bogata, insa nu are unde sa o vanda - VIDEO

Vasile COJOCARU, ANTREPRENOR: “6-7 fructe. Trebuie sa fie 2-3 kilograme.”

Vasile Cojocaru din Prohrebeni, Orhei se lauda cu o recolta bogata. Daca anul trecut a strans doar 20 de tone de pe cele 14 hectare, anul acesta copacii sunt plini de gutui.

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: “Aici in livada, copacii sunt imbracati cu fructe. Iar peste doua saptamani recolta va fi stransa. Dupa calculele antreprenorului, ar trebui sa culeaga pana la 300 tone de fructe.”

Pentru ca in tara gutuia nu este foarte solicitata la noi in tara, antreprenorul este in cautarea unor parteneri externi pentru ca sa-si vanda marfa.

Vasile COJOCARU, ANTREPRENOR: “Suntem in discutii cu mai multe companii de peste hotare, dar pana la moment nu avem un raspuns pozitiv. Romania, Ungaria, Grecia.“

Pretul unui kilogram de gutui este de 10 lei.

Vasile COJOCARU, ANTREPRENOR2282-01 “Le tineti trei zile in casa si o sa aveti un miros foarte frumos si deosebit. Un parfum 100% natural.”

Gutuile lui Vasile Cojocaru au un gust deosebit. Asta pentru ca pomii au fost altoiti cu mere si pere.

Vasile COJOCARU, ANTREPRENOR: “Este altoit in baza de mar. Este un fruct rotund. Daca le pun una langa alta se vede diferenta asta parca e para, asta parca e mar. E acelasi gust. Le mananci ca pe mar.”

Pentru a proteja culturile, antreprenorul spune ca nu foloseste chimicate.

Vasile COJOCARU, ANTREPRENOR: "Gutuiul e mai sensibil. Trebuie mai atent cand il culegm il lovesti un pic si se pateaza asa si ii strica fata frumoasa, din motiv ca nu le stropim cu chimicate care sa le intareasca.”

Vasile Cojocaru spera sa obtina in urmatorii ani certificat eco.

Vasile COJOCARU, ANTREPRENOR: “Avem certifact de la ANSA calitatea fructelor. Pentru a obtine un certificat eco este nevoie de multe cheltuieli”.

Barbatul spune ca in lipsa unui depozit si a unui frigider, suporta pierderi. Acum doi ani a aruncat tone intregi.

Vasile COJOCARU, ANTREPRENOR: “Un antreprenor ne-a promis ca vine sa le ia si in luna decembrie le-am aruncat. 150 de tone.”

E greu sa gaseasca si muncitori care sa lucreze in livada.

Vasile COJOCARU, ANTREPRENOR: “Tractoristi, agronomi sunt plecati peste hotare. La sate a ramas putini lume.” Satenii recunosc ca nu prea are cine munci.

“Eu nici cu 500 nu ma duc. De ce. Nu vreau.”

“E putin. 200 de lei e putin? Ei fac mai mult.”

“Tineret nu prea este in sat. E dus tot.“

“Cat mai mult. 300 in fiecare zi sa plateasca.”

“500. Ar fi destul? Da.”

Vasile Cojocaru spune ca a investit in livada plantata inca acum 7 ani, 300 de mii de lei.