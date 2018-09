Agricultorii care au pariat anul acesta pe sfecla de zahar au avut de castigat. Vremea ploioasa a facut ca roada sa fie cu 15 la suta mai mare fata de cea de anul trecut: "Stragem ca sa nu avem pierderi" - VIDEO

Igor Mocanu lucreaza in calitate de agronom-tehnolog la o fabrica de zahar din Drochia. In acest an spera ca va aduna de pe un hectar de pamant in jur de 50 tone de sfecla.

Igor MOCANU, AGRONOM-TEHNOLOG: “Ploile din luna iulie au adaugat la masa sfeclei de zahar. Este o situatie foarte buna, este un an bun.”

Barbatul e multumit ca roada din acest an este cu 15 la suta mai mare decat in 2017.

Igor MOCANU, AGRONOM-TEHNOLOG: “Pana la moment avem recoltate circa 400 de ha de sfecla de zahar, speram in continuare cu precipiatiile care le-am prognozat sa avem adaos nemijlocit la rodnicie.”

Au mult de lucru si satenii, care mai toata ziua si-o petrec pe camp.

“Stragem ca sa nu avem pierderi ca s-a cheltuit mult. Asta-i munca noastra, am asteptat-o un an.”

“Din urma incetisor, incetisor o stragem si o trimitem la fabrica.”

Potrivit expertilor in domeniu, in acest an, sfecla de zahar s-a dezvoltat si a crescut mai bine, nu doar datorita timpului favorabil.

Vasile SARBAN, ŞEF DE DIRECȚIE MINISTERUL AGRICULTURII: “Datorita tehnologiilor performante implementate in tara noastra, semintele sunt de mai buna calitate.”

Totodata, responsabilii de la ministerul Agriculturii au prognoze optimiste. Acestia spun ca recolta va fi de 800 de mii tone de sfecla, din care se pot produce aproape 17 mii tone de zahar.

In acest an, in tara au fost plantate peste 20 de mii de hectare cu sfecla de zahar. Conform specialistilor, recolta de sfecla pe hectar va fi mai mare decat media ultimilor 3 ani.