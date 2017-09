Al cui este microbuzul? A ars, a fost stins si a ramas asa intr-o curte de la Botanica, iar locuitorii de acolo cer sa fie evacuat. Elevii isi petrec timpul in el - FOTO

VIDEO IN CURAND

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Din luna august, de cand a ars, microbuzul asa si nu a fost urnit din loc. Pe langa aspectul nu tocmai placut, din cate se poate vedea, vehiculul se transforma incet intr-un tomberon, iar nimeni din autoritati nu face nimic.”

Microbuzul ar fi ars la sfarsitul lunii august pe strada Valea Crucii din sectorul Botanica al capitalei. Locatarii blocului din preajma spun ca atunci cand a avut loc incendiul, alaturi mai era o masina care la fel a fost afectata de flacari.

“Masina ceea mica a fost luata de aici, dar asta aramas aici parca e o relicva.”

“Ne deranjeaza, dar chiar nu avem ce face, e treaba politiei. In primul rand e disconfort vizual, nu e placut sa vezi o masina arsa parcata in poarta scolii.”

Oamenii spun ca nici nu stiu al cui este vehiculul. Ei sustin ca s-ar fi adresat la politie, care insa le-ar fi spus ca nu este responsabila de evacuarea vehicului.

“El probabil ca nici nu locuieste aici la noi, a parcat aici si a lasat-o si intr-o seara a luat foc.”

“Ne deranjeaza, dar nimeni nu stie al cui este, am intrebat de vecini, mi-au zis ca a ars.”

Mai mult, microbuzul sta parcat chiar in poarta liceului Nicolae Iorga din capitala, iar din spusele oamenilor, copiii au gasit loc de joaca in vehicul ars.

“El noua tare ne incurca, in primul rand pe aici umbla copiii, se joaca, se baga inauntru, scoala este alaturi. Este dezastruos.”

“Nimeni nu se uita dupa ei. Ceva se poate intampla.”

“Copiii sunt copii, nu le poti face nimic.”

Administratia liceului a refuzat sa vorbeasca in fata camerelor de luat vederi. Directoarea institutiei ne-a spus ca incearca si ea sa rezolve problema, insa deocamdata toti ii trantesc usa in nas. Nu am reusit sa-l gasim pe proprietarul microbuzului.

Solicitati de Pro Tv, reprezentantii politiei ne-au spus ca vehiculul nu este evacuat de acolo asa cum proprietarul, care sustine ca masina i-ar fi fost incendiata, asteapta sa faca o expertiza, pentru a stabili cu exactitate de la ce a pornit focul. Din spusele oamenilor legii, responsabil de evacuarea acesteia este anume proprietarul, care le-ar fi promis ca luni va evacua masina de acolo.