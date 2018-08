A inotat, a pedalat si a alergat la viteza - iar pentru ca a ajuns printre primii la finish, a obtinut titlul “Ironman”. Cu aceasta performanta s-a intors din Estonia Ana Cazacu, tanara care i-a intrecut pe multi barbati la competitie- VIDEO

Ana Cazacu este tanara care a reusit sa devina prima femeie Ironman din Moldova. Asta dupa ce a participat la un triatlon international desfasurat in Estonia, unde a reusit sa inregistreze un rezultat remarcabil. Proba Ironman consta din trei etape- inot pe o distanta de 3,86 kilometri, ciclism 180 kilometri si proba de alergat pe o distanta de 42,2 kilometri. Tanara a reusit sa se claseze pe locul doi in categoria sa de varsta. Ana a reusit sa parcurga tot traseul in 12 ore si 47 de minute.

Ana CAZACU, SPORTIVA: “Scopul acestui concurs a fost nu pentru un premiu oarecare, cat pentru lupta cu sine si sa ajungi la finish. Sa ajungi si sa faci toate aceste trei probe de distante lungi. A fost un rezultat bun pentru mine care m-a pus ca vreau sa fac ceva mai mult. ”

Ana a muncit mult pentru a atinge astfel de performante. Nu este o sportiva profesionista. A inceput sa practice sportul acum patru ani, cand pentru prima data a alergat la un maraton organizat in beciurile de la Cricova, pe o distanta de 7 kilometri. Spune ca primii kilometri au fost o adevarata incercare insa dupa asta a indragit sportul.

Ana CAZACU, SPORTIVA: “La momentul potrivit am cunoscut un sportiv de performanta, un atlet care m-a motivat sa incep si eu sa alerg. Eu pana atunci nu faceam de loc sport.”

Este studenta la a doua facultate si lucreaza in cadrul universitatii. E o munca usoara si nu-i ia mult timp spune tanara. Astfel isi poate planifica ziua incat sa le reuseasca pe toate.

Ana CAZACU, SPORTIVA: “Singura m-am pregatit, singura mi-am facut programul de antrenamente. Am o carte care se numeste “Biblia Triatlon”, mi-am luat acreva repere de acolo. Dar mi-am facut singura planul in asa mod ca mie sa-mi fie comod cu graficul meu, sa reusesc peste tot la ore, la munca si la sport.”

S-a inspirat de alte persoane care practica triatlonul, asa ca dupa un an de alergat a inceput sa practice ciclismul si inotul. Desigur a inceput de la cele mai mici probe pana la cele mai mari.

Ana CAZACU, SPORTIVA: “Vroiam sa incerc ceva mai mult, am inceput de la 10 kilometri sa lerg si vroiam sa vad de ce este in stare corpul meu. Este un hobby, dar acum deja trecem la alt nivel si vreau sa ajung sa fac profesional.”

Spune ca rezultatul de la aceasta competitie a a motivat-o sa faca si mai mult. Deja se gandeste sa se inregistreze la urmatorul concurs.

Ana CAZACU, SPORTIVA: “Vreau sa castig calificare pentru Ireman din Kona Hawai, si deja pentru el vreu sa ma antrenez. Este cel mai renumit din lume, acolo a fost inceputul concursului de triatlon. Toti triatletii viseaza sa ajunga acolo, desigur ca si eu.”

Cei care mereu o sustin sunt parintii. Distanta de la Chisinau pana acasa este de 100 de kilometri. Daca timpul e bun, Ana ajunge in 4 ore cu bicicleta.

Ana CAZACU, SPORTIVA: “Am fost la Muntenegru anul trecut, unde am facut jumate din distanta din ceea ce am facut acum, acolo am fost prima in categoria de varste. In asta iarna am fost in Dubai. acolo locul trei.”

Impreuna cu Ana la competintia din Tallin au participat si alti doi tineri din Moldova. Unul dintre ei este Adrian. Nu a ocupat locuri de frunte, insa a reusit sa treaca toate probele cu brio si sa devina Iroman. La fel ca si Ana nu este sportiv de performanta insa se poate mandri cu succesul obtinut in sport.

Adrian STAMATIN, SPORT: “Ultima perioada nu am intampinat greutati la nimic, dar a fost greu pentru inot. Fiindca trebuie sa treci pragul psihologic de a inota in apa deschisa, respectiv nu ma simteam deloc confortabila.”

In tara noastra titlul de Ironman este detinut de sapte persoane.