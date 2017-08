Ok, Hello sau Bye - sunt cuvinte, pe care le folosim atat de des, incat mai ca nici nu ne dam seama ca sunt imprumutate. Ce spun specialistii si cate cuvinte am imprumutat pana acum - VIDEO

Anglicismele iau incet locul rusismelor. Specialistii spun ca in vorbire, tinerii mai des se impiedica de cuvintele imprumutate din engleza, in timp ce rusa predomina in vocabularul moldovenilor trecuti de prima tinerete. Asa se face ca in ultima editie a Dictionarului Institutului de Lingvistica au fost introduse peste 2500 de cuvinte preluate din engleza, iar limba romana se imbogateste de la an la an cu expresii straine. Moldovenii recunosc - graiul ne este pestritat, insa lucrurile, spun ei, nu mai pot fi schimbate.