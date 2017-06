Antreprenorii de la noi si-au dat intalnire la Gala Businessului. Businessmanii spun ca nu e usor sa faci afaceri in Moldova, insa daca reusesti - roadele sunt dulci - VIDEO

Corina COLTISOR, DIRECTOR COMERCIAL: ”Foarte bogati este o chestie.. -Traiti pe picior larg? -Traim din ce muncim. Traiul corespunde pozitiei pentru care muncim zi de zi.”

Serghei MIHALCIUC, DIRECTOR EXECUTIV COMPANIE: ”Angajaţilor noştri le permite salariul să se odihnească şi să călătorească. Şi nouă ne permite. Cine munceşte acela mănâncă.”

Cel mai greu a fost insa la inceput.

Mihail ZAIKIN, DIRECTOR COMPANIE: ”Nu-ţi ajung bani. Asta era cel mai greu. Dar încet ne dezvoltăm, ne extindem. Trebuie să rişti. Neapărat. Fără asta nu e posibil.”

Petru CHETREANU, DIRECTOR COMERCIAL: ”Am început de la un magazin, două, apoi tot profitul şi veniturile era investit în extinderea reţelei, am deschis în fiecare sector, în curţi, pe străzi.”

Totusi, spun businessmanii, nu e usor sa faci afaceri in Moldova.

Andrei CHIOSA, DIRECTOR COMPANIE: ”In RM piata de desfacere este foarte mica, e una dintre dificultatile pe care le intalnesc tiinerii intreprinzatori. Incercam sa mergem peste hotare.”

Petru CHETREANU, DIRECTOR COMERCIAL: ”Concurenţa acţionează în beneficiul business-ului. Ne impune să ne mişcăm, să aplicăm noi tehnologii, să ne perfecţionăm serviciile, asortimentul, să îmbunătăţim preţurile, să inventăm promoţii, tombole, cadouri pentru consumatori.”

Boris FOCA, FONDATOR COMPANIE: ”Nu e o procedura anevoioasa sa creezi o companie, timpul este scurt, mai mult cred ca este o problema la mentalitate, investim in foarte multe lucruri tehnice, dar nu in cele morale. In special in IT asta se vede”

Victoria SANDULEAC, DIRECTOR MARKETING: ”As dori mai multa forta de munca calificata, mai multa sustinerea statului”

Autoritatile recunosc ca mai este mult de munca pentru un mediu de afaceri favorabil.

Sergiu HAREA, DIRECTOR CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE: „Golurile sunt in domeniul educatiei si pregatirii fortei de munca, multi invetsitori nu gasesc la noi forta de munca calificata. Nu castigam ca suntem ieftina, asta nu mai este o noutate.”

Si partenerii externi sustin ca e nevoie de efort.

Daniel IONITA, AMBASADOR ROMANIA LA CHISINAU: ”Evident ca un mediu de afaceri sigur si stabil care sa opereze intr-o situatie politica predictibila si care sa beneficieze de un sistem juridic corect e ceea ce cu totii speram, dar e important sa recunoastem ca s-au facut si pasi importanti care incep sa produca efecte.”

Sergiu HAREA, DIRECTOR CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE: ”Chiar saptamana trecuta Guvernul a aprobat la insistenta mediului de afaceri anumite modificari la legislatie ce tine de micsorarea nr organelor de control si acte permisive.”

Saptamana trecuta executivul a redus numarul actelor permisive de la 400 la 150. Gala Businessului este la a treia editie. Aseara au fost premiate 145 de intreprinderi din tara.