Anual, peste 3 mii de moldoveni mor din cauza unui accident vascular cerebral. Care sunt principalele cauze si cum putem preveni un astfel de atac - VIDEO

Peste 3 mii de oameni mor in fiecare an din cauza atacurilor si a hemoragiilor cerebrale. Este adevarul crud, care ne pozitioneaza pe primele locuri intre tarile din Europa. Problema este ca noi nu avem suficienti specialisti pregatiti. In plus exista doar doua institutii, in Chisinau, unde bolnavilor li s-ar putea acorda primul ajutor medical, atat de important in astfel de cazuri. In aceste conditii, pacinetilor aflati departe de capitala, li se subtiaza considerabil sansele de supravietuire.