Anul acesta masa indestulata de Craciun va fi un efort financiar serios, pentru mai multi moldoveni. Preturile au crescut considerabil la unele alimente. Cat cheltuim pe un meniu de sarbatoare - Experiment Pro TV

VIDEO IN CURAND

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: “Pentru a face cumparaturile de Craciun ne-am echipat cu o lista lunga de produse si un portofel plin cu bani, dar si un carucior, care este deocamdata gol. Sa vedem daca reusim sa-l umplem cu cele necesare. In meniu avem salata Boeuf, piftie de porc, pui la cuptor, sarmale, legume, parjoale, platouri cu salam si cascaval, si cozonac.”

Produsele pentru salata Boeuf ne-au costat 113 lei si 50 de bani. Oamenii spun ca in ajun de sarbatori preturile au explodat, mai ales la legume.

“-Cum sunt preturile acum, au mai crescut in ajun de sarbatori? -Au mai crescut, si carnea si mezelurile, legumele si fructele. Doua saptamani in urma curmaua era 22 de lei, acum e 32 de lei. Inchipuiti-va 30-35 de lei sunt rosiile!“

Pentru unii, preturile nu mai conteaza important masa sa fie imbelsugata.

“Nu ma uit la preturi prea mult. “

“-Nu sunt preturile mari? -Ma rog, e sarbatoare! -Cam ce buget aveti? -Ca doi salariati, in jur, la 6-7 mii de lei. “

Oamenii spun ca masa de sarbatoare depinde de veniturile fiecaruia. Oricum sunt bucate care nu lipsesc niciodata.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: “O sticla de vin nu poate lipsi de pe masa de Craciun, iar la magazin avem de unde alege. In functie de preferinte puteti opta pentru un vin sec, demisec sau dulce. Evident puteti cumpara si un spumant. Preturile variaza, de la 26 de lei si pana la 300 de lei.“

Intr-un final am luat o sticla de vin sec ...insa nu am uitat de cozonac. Din pacate, in supermarket nu am gasit unul moldovenesc.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: “Acum ca am pus in carucior cele necesare pentru masa de sarbatoare. Tragem linia si calculam. Am cheltuit 732 de lei. Pentru un meniu mai bogat scoatem mai mult din buzunar, dar sa nu uitam ca vine si Revelionul si trebuie sa mergem iarasi la cumparaturi.”

Pentru a compara preturile am dat o raita si prin piata. Surpriza, acolo acestea sunt mai mari. Daca in luna noiembrie, un kilogram de rosii de import costau 18 lei, iar castravetii - 23 de lei, acum veti scoate din buzunar aproape de doua ori mai mult.

“La noi au cazut pretul la rosii, castraveti. - Cat erau inainte? - Erau 25-30, acum sunt 30-35 mai mult nu.“

“La supermarket sunt mai convenabile, dar depinde ce cauti, mai negociezi si ajungi la un numitor comun."

“Cred ca sunt la fel. Si aici si acolo.”

Cat despre carne de porc, un kilogram costa de la 85 pana la 100 de lei.

“85 de lei macra curata, uitati-va e toata curatita. Sunt oameni care iubesc cu un pic de grasime, aceea e mai ieftina.”

Raportate la salariile noastre, preturile sunt cam piparate, o spune un barbat venit din Romania.

“Eu vin din alta parte. Zic ca sunt putin mai mari.”

Potrivit Biroului National de Statistica, in luna octombrie pretul la legume, dar si la fructe a crescut cu 40 la suta, fata de luna septembrie. Pentru luna decembrie deocamdata nu au fost facute calculele.