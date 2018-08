Are 20 de ani, este moldoveanca si invata la una dintre cele mai prestigioase universitati din SUA. Tanara spune ca nu este usor sa fii student in state, in schimb bagajul de cunostinte devine neincapator - VIDEO

A aflat ca are posibilitatea sa aplice la studii in Statetele Unite intamplator de la prieteni. Pe atunci era in clasa a XI-a. In prima jumatate a clasei a XII-a a trimis CV-ul sau la peste 20 de universitati din America si din Marea Britanie. A fost acceptata la doua institutii in Londra, insa, isi dorea foarte mult in SUA pentru ca acolo se afla iubitul ei.

Beatrice CARUNTU, STUDENTA PRINCETON: “Eu tot deschideam scrisorile si vedeam ca am regect sau wait list si Princeton cred ca am deschi-o ultima, nu ma ateptam deloc. Deja eram atat de dezamagita si trista si vad ca sunt acceptata. Mi-a luat vreo minuta sa realizez ca chiar sunt acceptata.”

Beatrice spune ca nu a fost nevoie de notele de la Bacalaureat pentru a ajunge in State. Pentru a fi acceptata aceasta a trebuit sa scrie un eseu despre greutatile prin care a trecut si cum le-a facut fata. Scrisul nu este cea mai mare pasiune a ei, ii plac mai mult formulele de fizica si matematica, dar a fost acceptata cu succes.

Beatrice CARUNTU, STUDENTA PRINCETON: "Beatrice care a fost prima ta reactie cand ai vazut Princeton-ul ? Era asa de frumos totul, cladirele alea vechi credeam ca o sa ma ratacesc prin Campus.”

Pentru a face si ceva bani de buzunar, Beatrice spune ca si-a gasit un job. Lucreaza la biblioteca din campus. Spune ca nu este complicat si are si timp pentru a-si pregati temele. Sa copieze la lectii nici nu se gandeste, pentru ca cei care sunt prinsi cu copiute risca sa fie exmatriculati pentru un an.

Beatrice CARUNTU, STUDENTA PRINCETON: “Cum a fost primul examen la Princeton? A fost mult mai greu decat m-am asteptat. Acolo chiar te verifica destul de serios. “

Chiar daca acum este studenta cu acte in regula la una dintre cele mai prestigioase universitati din America, Beatrice spune ca ii este dor de anii de liceu si de profesoara de fizica de la Chisinau.

Beatrice CARUNTU, STUDENTA PRINCETON: “Doar departeamentul de fizica este cat tot liceul asta.”

Angela RUSU, PROFESOARA FIZICA: “Beatrice avea lumea ei aparte lucra mai mult individul si doar uneori apela la ajutorul meu.”

Un an de studii la Princeton costa in jur de 67 de mii de euro, bani pe care ii achita universitatea aproape integral. Beatrice plateste un procent nesemnificativ, spune ea, doar trei mii de dolari. Printre oamenii celebri care au invatat la Princeton se numara Michelle Obama si James Madison, al 4-lea presedinte al Statelor Unite.