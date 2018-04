Are 21 de ani, e moldovean si lucreaza in senatul Italiei. Nicolae Galea este primul tanar care si-a anuntat intentia de a candida pentru fotoliul de deputat in Parlamentul Moldovei, din partea diasporei: are schitat si un program electoral - VIDEO

Nicolae Galea a facut de curand 21 de ani. Lucreaza in senatul Italiei de mai bine de un an, ocupandu-se de promovarea oficialilor pe retelele de socializare. A decis sa isi faca loc si in politica de acasa. Se vrea deputat independent in parlamentul Moldovei.

Nicolae GALEA: "Un bilet gratuit la fiecare tanar sub 26 de ani care traieste in strainantate sa vina acasa/scoli de cultura si limba romana in tarile europene/un institut care sa controleze unde ajung banii din Europa/mai multe fonduri pentru ambasade si pentru asociatiile de moldoveni care fac multe aici, in strainatate.”

Deocamdata asta e programul electoral al tanarului. Ca sa reuseasca ce si-a propus, Nicolae promite sa atraga fonduri europene si chiar sa renunte la propriul salariu de deputat. Chiar daca schimbarea sistemului de vot in cel mixt ii ofera acum sansa sa-si reprezinte diaspora, baiatul considera ca numarul circumscriptiilor trasate pentru moldovenii de peste hotare este prea mic.

Nicolae GALEA: ” Trei deptuati in parlament care sa reprezeinte plus minus un milion de persoane. Acest lucru e foarte gresit, se vede ca politicienii de acasa au frica de cetateni.”

Pentru a candida independent, Nicolae trebuie sa colecteze cel putin 500 de semnaturi de la sustinatorii sai, pe care sa le prezinte ulterior la consiliul de circumscriptie care va fi instituit mai tarziu la Chisinau.

Rodica CIUBOTARU, VICEPRESEDINTE CEC: “In cazul in care initiativa de a sustine un candidat la functia de deputat in parlament de la cetateni, in acest caz se constituie un grup de initiativa pentru sustinerea candidatului./Grupul de initiativa poate sustine doar un singur candidat.”

La parlamentarele din toamna vom vota dupa un sistem mixt. Jumatate din deputati vor fi alesi pe liste de partid, iar jumatate pe circumscriptii electorale. Initiativa apartine democratilor si a fost aprobata cu votul socialistilor si al celor din grupul popular european. In circumscriptii vor putea candida nu doar cei independenti, dar si candidatii inaintati de partide.

Pentru moldovenii din afara tarii sunt create trei circumscriptii - una la est de Moldova, una la vest si alta pentru Statele Unite si Canada. Sistemul electoral mixt este o premiera pentru Moldova, dupa ce pana in 1990 a existat votul uninominal.