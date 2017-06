Arsita de afara nu-i sperie pe oamenii de la sate sa iasa in camp. Pentru Mos Nicolae munca incepe in zori, iar sa stea acasa pe timp de canicula nici nu se gandeste: "Ne udam chipiul" - VIDEO

Nici mercurul de 31 de grade din termometre nu-i sperie pe oamenii de la sate sa iasa in camp. In timp ce orasenii pe canicula isi pot potoli setea la corturile salvatorior sau cere ajutor, atunci oamenii de la sate, care muncesc pe dealuri nu le ramane decat sa bea apa clocotita in sticle. Potrivit meteorologior codul galben de canicula va fi valabil pana pe 1 iulie.