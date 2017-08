Asfaltul proaspat pus pe bulevardul Stefan cel Mare a cedat pe anumite portiuni, iar marcajul rutier, aplicat saptamana trecuta, a inceput deja sa-si piarda din culoare: "Banii s-au dus in asflat, ori in buzunar?" - VIDEO

Putin a durat bucuria. Asfaltul proaspat pus pe bulevardul Stefan cel Mare a cedat pe anumite portiuni, in conditiile in care drumul nici macar nu a fost inaugurat. Si marcajul rutier, aplicat saptamana trecuta, a inceput deja sa-si piarda din culoare. Seful directiei transport e plecat in concediu, iar subalternii spun ca vor oferi o explicatie abia atunci cand vor primi rezultatele testelor de laborator.