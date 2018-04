Astazi ne-am bucurat de primavara, de iarba verde si copacii infloriti. Nu la fel a fost insa anul trecut pe vremea asta, cand copacii erau doborati la pamant sub greutatea zapezii. Stihia alba paralizase atunci Chisinaul - VIDEO

Asa arata ziua de 21 aprilie, acum un an. In mijloc de primavara Chisinaul era sub nameti, iar iarna care parca s-a intors a paralizat orasul.

“Din primele secunde iti pare ca este un film de groaza.“

“M-am speriat. E sfarsitul lumii.“

Atunci, se asternuse troiene mai mult de jumatate de metru, iar zapada grea a doborat sute de copaci si a blocat drumuri. Nu gaseai o strada unde sa nu fi cazut un pilon, cabluri crengi sau arbori. Aurotitatile au decretat situatie exceptionala.

“Asa ceva nu am mai vazut.“

Strada Banulescu Bodoni, unde un arbore imens cazuse pe chioscurile cu flori, avariindu-le, astazi arata total diferit. Acolo unde strazile erau blocate, iar soferii-cu nervii la pamant, acum traficul decurge normal. Si aceste imagini filmate azi in apropierea unei biserici acum sunt total diferite de cele surprinse in acelasi loc pe 21 aprilie 2017.

Un adevarat calvar era in curtile blocurilor, unde muncitorii au ajuns mai tarziu. Soferii isi abandonasera masinile, fiind neputinciosi in fata naturii.

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: “In aceasta curte nu poti sa mergi nici pe jos, dar de masina nici vorba. Peste tot stau copaci doborati la pamant sau chiar peste masini. Imaginea este apocaliptica.“

Natalia GHETU, REPORTER PROTV: “Astazi in aceasta curte de pe strada Cuza Voda e cu totul alta atmosfera. E primavara in toi. E soare cald si bine. Copacii sunt invierziti, cei drept mai putin deoarece anul trecut multi s-au prabusit sub greutatea zapezii.”

In urma furtunii din aprilie, anul trecut, in jur de 10 mii de copaci au fost pusi la pamant in capitala, peste o mie de fire electrice-rupte, iar 130 de piloni-doborati. Pagubele au fost estimate la 70 de milioane de lei. Astazi am avut 23 de grade Celsius la Chisinau ir maine vor fi de 25. Vremea frumoasa se va mentine pana la mijlocul saptamanii viitoare, cand se asteapta ploi.

Astazi, soarele ne alinta cu multa caldura.. Unii oameni au recunoscut ca s-au uitat la prognozele meteo, ingrijorati ca si in acest an s-ar putea intampla la fel.