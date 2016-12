Atmosfera de sarbatoare in capitala de nord a tarii. Bradul din Balti a fost inaugurat. Primarul Usatii, prezent la eveniment, insa doar pe skype - VIDEO

"Trei, doi, unu.”

La trei zile de cand a fost instalat, bradul artificial din centrul orasului Balti a fost inaugurat. Odata cu el, au fost aprinse si luminitele de pe strazi, care vor ramane asa in fiecare seara, timp de o luna. Primarul orasului, Renato Usatii nu a putut veni la eveniment, fiind dat in cautare internationala. Totusi a tinut neaparat cumva sa-si faca simtita prezenta, asa ca de la Moscova, a vorbit in direct cu baltenii.

Renato USATII, PRIMAR BALTI: ”Îmi pare foarte rău că în această seară nu sunt alături de voi. Vreau să vă felicit cu ocazia sărbătorilor care vin. Sunt fericit că la Bălţi este la fel de frumos ca şi anul trecut. Sunt departe de voi, dar lupt în continuare. Eu neapărat mă voi întoarce.”

Usatii a mai spus ca si in noaptea dintre ani, din Piata Rosie de la Moscova isi va felicita in direct orasenii. Evenimentul de la Balti a continuat cu un concert sustinut de artisti autohtoni, printre care si Pasa Parfeni.