Au acoperis nou, iar in casa lor cadourile abia mai incap. Cei cinci copii din Schineni, crescuti de mama lor in saracie, au avut parte de o multime de surprize saptamana aceasta - VIDEO

Una dupa alta, o multime de cutii uriase si pungi incarcate au fost aduse in casa familiei Gutu. Iar pomul de Craciun abia de si-a facut loc in camera si asa plina cu de toate. Si fiecare si-a gasit ocupatie. Pentru ca strada e plina cu noroi, sania a fost incercata in casa.

Toate lucrurile le-au fost aduse de reprezentantii unei companii de constructii din Chisinau - o masina de spalat, un televizor care-l va incolui pe cel mic si care nu mai functiona, dar si jucarii, haine pentru iarna sau cizme. Toata lumea s-a bucurat de cadouri, iar mama de faptul ca macar o parte din necazuri s-a dus.

Adrian BALMUS, DIRECTOR FINANCIAR, COMPANIE DE CONSTUCTII: “Noi am vazut acest caz la televizor, ne-a emotionat mult. Iar directorul companiei a dat imediat indicatii sa ne ocupam. Un argument in plus este ca directorul adjunct este originar din aceasta localitate.”

Mare a fost ajutorul si a patru barbati din satul Elizaveta, de langa Balti care s-au mobilizat ca sa schimbe acoperisul gaurit de grindina.

Oamenii spun ca tigla a fost oferita de o companie de constructii din Balti, iar ei si-au suflecat manecile si la lucru. Dupa reportajul despre ei o multime de oameni s-a mobilizat, asa ca in doar cateva zile o camera s-a umplut de cadouri.

Maria Gutu a ramas sa-si creasca singura cei cinci copii dupa ce anul trecut sotul ei a murit. Pentru ca le era foarte greu, cei mai mari, Natalia si Cristian munceau vara cu ziua, la prasit sau la pascut vacile. Chiar si asa nu prea aveau cu ce sa se incalte sau sa se imbrace, iar casa le e intr-o stare avariata.

Ca sa-i spirjiniti, faceti apel la 09 0000 103 de la telefonul fix in reteaua Moldtelecom sau trimiteti SMS la 0443 LA Unite. Puteti, de asemenea, sa depuneti bani pe contul familiei. Datele sunt pe site-ul protv.md.