Au avut parte de o experienta unica si s-au intors acasa invingatori. Trei tineri de la scoala de hipism din Chisinau au luat locul patru la Campionatul Mondial de Echitatie, din Rusia. Cum a fost - VIDEO

VIDEO IN CURAND

Cei trei tineri spun ca timp de patru ani au insusit singur aceasta minunata tehnica de calarit pe cal, deoarece nu exista antrenori in tara noastra. Le-a fost greu pentru ca trebuie sa obisnuiesti calul cu galagia.

Andrei CLAPANIUC, CALARET: “Pe internet ne uitam la sportivii rusi si incet cu incetul am reusit sa insusim. Cu ajutorul acestor trucuri puteai usor sa te feresti de un glont. Pentru asta ele se foloseau.”

Au participat si anul trecut insa nu s-au prezentat atat de bine. Intr-un an ar fi reusit sa mai invete ca sa impresioneze juriul.

Andrei CLAPANIUC, CALARET: „In acest an am participat foarte bine. Ne-au laudat. Noi participam a doua oara si toti erau uimiti cum noi timp de un an am reusit sa obtinem astfel de rezultate. Noi am ajuns la acest rezultat. Suntem foarte bucurosi si speram ca la anul inca si mai bine o sa ne prezentam si o sa luptat pentru locul unu si doi.”

Calaretii spun ca petreceau ore in sir la antrenamente, iar acasa se intorceau plini de vanatai.

Romina CUTAEVA, CALAREATA: „In primul rand e foarte greu calul sa-l pregatesti, dupa asta si tu te pregatesti. Se sperie foarte des, daca ridici mana sau piciorul acum nu se sperie. Daca bati din palme tot se sperie. Vedeti reactioneaza.”

Romina Cutaeva, la 17 ani ai sai a reusit sa ia locul doi la campionatul mondial de echitatie in proba feminina. 10 ani de acrobatie a facut, dupa care s-a regasit in calarit.

Romina CUTAEVA, CALAREATA: “In primul rand a fost destul de greu pentru ca caii sunt straini. Acolo mergi tragi un biletel si calul care iti nimereste pe acela participi. Inainte de a participa ai o ora la dispozitie pentru a vedea ce reprezinta calul.”

Desi abia au revenit in tara, baietii se pregatesc intens pentru a castiga si alte trofee la competii internationale.