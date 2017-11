Au doar cateva grame cand vin pe lume si ar putea sa incapa intr-o palma. Medicii spun ca an de an, numarul copiilor nascuti prematur creste simtitor: "La inceput, imi era frica sa pun mana pe ea, dar ne-am obisnuit una cu alta" - VIDEO

VIDEO IN CURAND

Ludmila a nascut inainte de termen o fetita de 2 kilograme. Imediat a fost internata in sectia pentru copii prematuri, iar de atunci s-a rugat in fiecare zi pentru ca micuta sa se faca bine.

Ludmila, MAMA: “Pana acum se afla la terapie intensiva, iar cand mi-au adus-o in salon au inceput cele mai mari emotii. La inceput, imi era frica sa pun mana pe ea, dar ne-am obisnuit una cu alta. “

In aceasta sectie de la Institutul Mamei si Copilului sunt zeci de micuti care au venit pe lume inainte de termen. Ca sa respire si sa manance ei au nevoie de ajutorul medicilor, iar primele saptamani de viata le petrec in incubatoare. Specialistii recunosc ca si plansetul bebelusilor este un semn de bucurie pentru ei, intrucat fiecare zi inseamna o lupta pentru a-i tine in viata. Doctorii spun ca, an de an, tot mai multi copii se nasc inainte de termen.

Nici cand reusesc sa ia in greutate, copiii nu sunt externati, intrucat mananca prin sonda si sunt conectati la aparatele de respiratie artificiala. Asa ca, ajung intr-o alta sectie unde stau aproape 2 luni, fiind supravegheati de medici.

Aici, am gasit-o pe Viorica Hariton, care ne-a povestit cu lacrimi in ochi despre experienta ei. A nascut in luna a 5-a de sarcina, iar micuta ei cantarea doar 700 de grame.

Viorica HARITON, MAMA: “Doar o mama intelege prin ce trece, alaturi de copilul ei. Am terminat de hranit cu sonda. Mancam bine, cate 50 de ml. Le mancam toate. Trebuia sa nasc la sfarsitul lunii noiembrie. S-a deschis uterul. Nu am putut face nimic. "

Femeia are un singur sfat pentru mamici.

Viorica HARITON, MAMA: “Trebuie sa aiba grija de ele. Intotdeauna, ne gandim la lucru, dar nu este corect. Lucru asteapta, dar noi trebuie sa avem grija de noi.“

Anual, pe 17 noiembrie este marcata Ziua Mondiala a Copiilor Nascuti Prematur. Evenimentul a fost initiat de Fundatia Europeana pentru Ingrijirea Nou-Nascutilor, pentru a atrage atentia asupra riscurilor nasterii inainte de termen.