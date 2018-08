Au facut o fapta buna, fara a cere ceva in schimb. Angajatii unui barbershop din capitala si-au donat incasarile adunate intr-o zi pentru a cumpara ghiozdane copiilor din familiile social vulnerabile - VIDEO

Barbatii care au pasit pragul acestui salon au avut parte de o surpriza. S-au ales nu doar cu o tunsoare sau o barba perfecta, dar si cu o fapta buna bifata. Clientii nu au pus banii pentru o tunsoare in casa barbershopului, dar in cutia “Ghiozdanul bucuriei.”

”N-am stiut. E super, ar trebui mai des.”

“O actiune foarte buna, foarte bravo. Toti s-au unit si au dat o zi de lucru pentru copii.”

Iar acest tanar spune ca stie de traditia localului inca de anul trecut, cand a demarat pentru prima data. Atunci s-au colectat 7 mii de lei.

“Ar fi de dorit ca toti sa faca in asa fel.”

Proprietarul barbershopului sustine ca atat el, cat si colegii au fost pro initiativei de a dona salariul pentru o zi.

Constantin LISNIC, BARBIER: “Stiind ca se apropie anul scolar, impreuna cu un ONG, am decis sa ajutam cat mai multi copii. Banii vor merge la familiile social vulnerabile din centrul si nordul Moldovei.”

Desi sperau sa adune dublu fata de anul trecut, dupa ora 21, cand si-au inchis salonul, cei sase barbieri au numarat 18 mii de lei. Castigul se datoreaza in primul rand clientilor, care auzind de actul de caritate, plateau cu zeci de lei mai mult decat costul tunsorii.

Constantin LISNIC, BARBIER: ”Clinetii au fost receptivi. Daca o tunsoare costa in medie 100-150 de lei, astazi persoanele achitau si 200 si 300 de lei. M-a atins chestia asta.”

In cateva zile Constantin va merge la cumparaturi, iar cu banii stransi va procura ghiozdane pe care le va umple si cu rechizite. In total 50 de copii vor pasi in noul an de studii mai pregatiti, dar si mai fericiti.

Constantin LISNIC, BARBIER: ”O zi din viata noastra nu va schimba nimic, dar pentru persoanele nevoiase va schimba foarte multe.”

Angajatii barbershopului nu sunt la prima actiune de caritate. O data la cateva luni acestia tund gratuit barbatii de la un azil de invalizi si batrani din capitala.