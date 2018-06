Au grija de ea, insa nu o pot adopta. Povestea unui cuplu de moldoveni care incearca de doi ani sa adopte o fetita pe care a luat-o sub tutela, insa nu reuseste: are nevoie de un tratament in strainatate, insa, aflata sub tutela, nu-l poate primi - VIDEO

Acum doi ani sotii Costin, stabiliti cu traiul in Italia au luat-o pe Victoria in familie. Si-au dorit s-o creasca alaturi de ceilalti trei copii ai lor. Fetita este copilul unor rude apropiate, care nu ar fi fost in stare sa aiba grija de ea.

Catalina COSTIUC, MAMA: “Initial am decis sa o adoptam pe Victorita numai din motiv ca nimeni altcineva din rude nu-si dorea acest lucru iar casa de copii este un verdict prea crud pentru copil, am facut primul pas iar apoi acest pui de om ne-a topit inimile ”.

Dupa ce au obtinut tutela, si-au dorit sa o infieze. Sotii spun ca fetita sufera de la nastere de o tulburare genetica si are nevoie de un tratament costisitor de care nu poate benificia in strainatate atata timp cat este sub tutela.

Catalina COSTIUC, MAMA: “Din cauza fapt peste hotare acesta nu-i ofere toate drepturile de care au trebui sa dispuna un copil, ingrijire midicala si alte drepturi, suma pentru plata lor e de ordin sutelor de euro. Si in ciuda starii copilului in RM nimic nu se duce la capat.”

Pentru ca se afla in Italia, cei doi soti le-au incredintat unor rude responsabilitatea de a-i reprezenta in fata autoritatilor de la Chisinau. Verisoara Catalinei Costin, Luminita spune ca a incercat de mai multe ori sa afle la ce etapa este procesul de infiere si ce masuri trebuie luate mai departe. Insa, de fiecare data nu primeste un raspuns clar.

Luminita DOMINTE, VERISOARA: “Desi initial ne-au spus au si jumatate si copilul va fi adoptat, maxim doi este un copil bolnav si era ajutor de peste rudelor au aparut probleme.”

Ultima oara cand a incercat sa afle detalii, i s-ar fi spus ca procesul sta pe loc din motiv ca nu toate rudele doresc sa semneze dezicerea de copil. Am mers impreuna cu femeia la Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului din sectorul Rascani, insa responsabilii de acolo au spus ca nu ne pot oferi detalii.

“Doamna Ana Cusnir care este impreuna. Daca rudele refuza sa dea refuz in scrsi un reprezenat legal merge si strange semnaturi, a spus ca nu exista asa ceva ca copilul sa ramana la tutela. Iar a confirmat prin telefon ca a spus asta ca copilul ramane la nivelul dat, asa este in Republica Moldova copii nu se adopta.”

"Noi lucram la cazul dat, depuneti cerea. De ce nu s-a spus pana acum noi am umblat, am batut in porti, nou ni se s-a spus ca cel de la tutela.”

Galina LOZOVAN, SPECIALIST IN TUTELA CURATELA: "Sa depuna o cerere si voi examina cerea si voi de raspun.”

Nici responsabilii de la Directia Municipala Pentru Protectia Drepturilor Copilului nu ne-au putut spune mai multe informatii. Initial, directorul interimar ne-a declarat ca va convoca o sedinta si va veni ulterior cu un raspuns, insa nici a doua zi acesta nu ne-a putut spune detalii. Rudele familiei care vrea sa adopte fetita sustin ca mama copilului ar fi fost decazuta de drepturile parintesti. Nu am reusit sa vorbim cu femeia.