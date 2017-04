Au scris eseuri despre istoria si literatura romana si au castigat o excursie peste Prut. Desi sunt inca pe bancile scolii, elevii de la liceul din Carpineni spun ca deja stiu cum ar trebui sa arate viitorul tarii - VIDEO

Victoria nu a ales intamplator se descrie epoca in care a domnit Vlad Tepes. Si-ar dori pentru Moldova un presedinte la fel de dur.





"-Cum ar trebui sa arate un Vlad Tepes contemporan? - Destul de chipes./Toti cei care furau de la tara ii trageau in teapa si Reisind din astea am avea pe cine sa tragem in teapa in tara noastra. - Incepand cu cine? -Nu vreau sa comentez.”

Iar Stefan a descris Marea Unire din 1918 si si-ar dori ca evenimentul sa se repete.

"Se cunoaste foarte bine salariile care sunt in Romania, salariile care sunt la noi, pensiile la fel.”

Concursul Mostenire, aflat la cea de-a 24 editie este o calatorie in istorie. Ana crede cu tarie ca limba pe care o vorbeste este romana. Dialectul ne diferentieaza.

“Limba moldoveneasca are un “e” mai moale pronuntat, iar cel din Romania, din Ardeal de exemplu, un “e” mai tare.”

Iar colega ei, patrunsa de o experienta prin care a trecut familia sa, a descris razboiul de pe Nistru.

"Noi suntem o tara pasnica, nu cred ca meritam asa un destin.”

Toti cei 25 de participanti au muncit o luna la eseuri pentru a le da originalitate.Rasplata vine tocmai de la Bruxelles, de la un europarlamentar, care le-a adus premii de sute de euro.

Maria GRAPINI, EUROPARLAMENTAR ”Faptul ca eleve de la clasa a 8, la 12…. pe propria interpretare, pe mine m-au fascinat. Am stat in sala nemiscata.”

Concursul Mostenire a luat nastere la Paris la initiativa lui Eugen Holban, fiul lui Stefan Holban, membru in Sfatul Tarii. Liceul din Carpineni poarta numele acestuia. In timp, competitia s-a mutat acasa.

Gheorghe FURDUI, PRESEDINTE ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA BASARABIEI ”Poate motivatia, ca elevii sunt concentrati pe tehnologii infomationale, si nu pe studierea lucrarilor. Poate pe faptul ca premiile sunt modeste. Inainte 200 de euro erau ceva, acum nu.”

Toti participantii au primit diplome, insa cei mai buni vor merge in aceasta vara intr-o excursie in Romanie unde vor vizita locurile istorice.