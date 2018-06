Se odihnesc invatand. Mai multi copii isi petrece vacanta de vara la o tabara de zi despre bussines. Cea mai interesanta a fost ziua in care au mers la banca - VIDEO

Vacanta acestor copii arata altfel. Se trezesc dis-de-dimineata iar la ora 9 sunt deja la munca. Cu pixul si caietul in mana, picii sunt pregatiti pentru o noua aventura in ”Business Camp”. Azi a venit randul unei vizite la banca, acolo unde spun ei stau gramezile cu bani.

”Aici poti sa pui banii in banca ca sa nu ii pierzi si poti sa imprumuti bani pe care tot trebuie sa-i dai inapoi.”

“Ma intereseaza cum se depoziteaza banii, daca este un bussines bun sau nu prea.”

Au analizat monedele altor tari si s-au intrecut in raspunsuri la intrebari curioase legate de bani. Ochii li s-au facut si mai mari cand a venit momentul sa numere bancnotele cu aparatul special sau sa identifice elementele care le deosebesc de cele false.

”Aici straluceste cand pui la infrarosu si nu se arata semnul de 100. A disparut Ion Luca Cargiale.”

“Dispare numarul de bancnotei, cifra de 2000, lumineaza un P si sunt niste liniute care stralucesc.”

”Sunt foarte tari pentru mine, prima data le vad. Nu stiam ca sunt atatea securitati.”

Pentru angazjatii bancii este esential sa deosebeasca o bancnota falsa de una adevarata.

Mariana VERLAN, SEF CASA: “Avem carti, seminare si ne arata toate detaliile. Suntem instruiti de cand ne angajam.”

Acestia spun ca picii au dat dovada de cunostinte vaste in domeniu, chiar daca nu au mai mult de 14 ani.

Marina COVALICIUC, MANAGER RESURSE UMANE: ”Deja la varsta de 10 ani, detin cunostinte pe care generatia noastra le-a acumulat un pic mai tarziu.00:20- Facem prezentari cu scopul promovarii educatiei economico-financiare.”

Inainte de a porni la intalnirile cu oameni din afaceri, care stiu sa joace bine cu banii, copiii isi iau in buzunar cartile de vizita pe care le-au facut chiar ei in cadrul taberei.

“M-am informat si am aflat ca culoarea galbena atrage mai multe priviri, am scris numele companiei, numele meu si numarul de telefon si gmailul.”

“Cu prietena mea am facut o companie, Xcars – masinile viitorului. Clientul poate sa vina sa-si faca propria masina cu propriile optiuni. -La banca o sa cereti azi un credit pentru afacere? -Probabil ca da.”

Nu doar afacerile unora sunt iesite din tipare, dar si cartile de vizita. Acest baiat a realizat una mai mare si a decorat-o cu stelute si argint.

”Imi doresc ca oamenii care vor primi cartea mea de viizta sa li se ridice dispozitia.”

Viviana le-a spus parintilor ca vrea sa-si faca proprii bani de buzunar. Vazand-o atat de interesata si pusa pe economii, acestia au trimis-o la o tabara in care sa invete mai multe despre bussines.

”Este vacanta si admit ca foarte mult mi-as dori sa lenevesc in pat pana la 10, dar aici e foarte interesant, am venit, am vazut cum este in interiorul bancii.”

Altii insa nu au fost cuceriti de cele vazute, chiar daca recunosc ca banca este un loc extraordinar.

”Banca e un loc minunat. Parintii m-au trimis aici. Spun parintii ca nu trebuie sa stai acasa si sa degradezi la calculator, mai bine mergi si te distrezi.”

”-Te vezi lucrand intr-un asemenea domeniu? -Nu prea, mai mult imi plac lucrurile mai distractive. Business, este un salariu profitabil.”

In cadrul taberei de bussines copiii au intalniri cu oameni de afaceri si povestile lor de succes. Merg in vizita la supermarket sau afla ce se intampla in spatele unui platou tv.

Natalia BZOVAIA, BUSINESS TRAINER: ”Copiii cand vin la inceput vor sa aiba afaceri profitabile, sa fie bogati, iar noi trebuie sa-i motivam sa nu-si piarda interesul cand incep sa studieze.”

La sfarsitul celor zece zile de tabara, copiii vor realiza propriul lor business plan.