Au vazut Moldova de sus. Spectacol inedit pentru iubitorii de adrenalina care au incercat o plutire lina deasupra Orheiului in baloane cu aer cald - VIDEO

Au vazut Moldova de sus. Cativa curajosi si-au infruntat ieri emotiile si au incercat o plutire lina deasupra Orheiului in baloane cu aer cald. Astfel s-a dat start Festivalului “Aerobis Baloon Fiesta”, care a adunat in acest an piloti din sase tari. Desi exista riscul sa ramana la sol din cauza vantului, totusi timpul a tinut cu ei.