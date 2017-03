Avem echipamente, nu avem sediu. In Moldova exista echipament special pentru efectuarea testului ADN, insa de trei ani se prafuieste in subsolul Centrului de medicina Legala - VIDEO

Denis VALAC, SEFUL DIRECTIEI BUGET, FINANTE, ASIGURARI, MINISTERUL SANATATII: “Utilajul a fost procurat pentru reformarea justitie 2011-2016. Pentru fondarea ADN nu este sufienta doar existenta echipamtului. Pentru a putea fi in functie trebuie spatii si conditii necesare. Echipamentul este nou, nu a fost utilizat, este impachetat.”

Potrivit procurorilor, laboratorul ADN ar permite investigarea operativa a crimelor deosebit de grave, testele genetice fiind deseori decisive. Oamenii legii spun ca actuamente, Moldova este unicul stat din Europa care nu dispune de un astfel de laborator, procurorii fiind nevoiti sa apeleze la serviciile altor state pentru efectuarea expertizelor ADN, cum s-a intamplat de exemplu in cazul omorului tinerilor de la Durlesti, cand au mers in Romania.

Cornel BRATUNOV, ADJUNCT INTERIMAR AL PROCURORULUI MUNICIPILUI CHISINAU: “Cateva zeci de experitize genetice au fost numite in adresa Romaniei pe cauza penala ce tine de omurile de la Durlesti si alte cauze penale.“

Mai mult, procurorii spun ca Republica Moldova nu are nici cadrul legal corespunzator.

Cornel BRATUNOV, ADJUNCT INTERIMAR AL PROCURORULUI MUNICIPILUI CHISINAU: “Noi nu avem o lege, o hotarare de guvern care sa reglementeaza dispunerea unor astfel de expertize. Pentru formare unor baze de date este necesar fie o hotarea de guvern sau un act legislativ. Nu a fost pregatit de loc."





Si de specialisti in genetica ducem lipsa. La Universitatea de Medicina nu exista o asemenea specialitate. Studentii au doar cateva cursuri de genetica in timp ce in Occident aceasta ramura este foarte dezvoltata.

Igor CEMORTAN, SEF CATEDRA BIOLOGIE MOLECULARA SI GENETICA UMANA: "Specialitatea genetica medicala a fost introdusa in nomenclatorul specialitatii medicale in 2015 actualmete lucram asupra curriculei pentru cursul de rezidentiat in genetica medicala."





Ministerul Sanatatii promite, totusi, ca pana la sfarsitul anului 2017 laboratorul ADN va fi functional. Ministerul Finantelor ar fi alocat surse suplimentare pentru amanejarea incaperii si pentru instruirea personalului.

Denis VALAC, SEFUL DIRECTIEI BUGET, FINANTE, ASIGURARI, MINISTERUL SANATATII: "Au fost planificate 10 milioane lei necesare pentru finalizarea tutuor actiunilor si de repatatia incaperilor si instalarea sistemlor de ventilare."

Acum doi ani, Procuratura Generala a stabilit ca Ministerul Sanatatii a achizitionat echipamentele pentru laboratorul ADN cu incalcari ale legii privind achizitiile publice. Acestea ar fi fost cumparate de la o firma ce oferea un pret de 3 ori mai mare. In aprilie 2015, 16 sefi de la medicina, in frunte cu fostul ministru, Andrei Usatii au fost retinuti, fiind banuiti de abuz in serviciu si luare de mita in cazul licitatiilor trucate. Dosarul a ajuns pe masa judecatorilor, o decizie insa deocamdata nu a fost luata.