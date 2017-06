Avem solutii pentru prevenirea accidentelor, insa nu avem sosele. Pe drumurile nationale vor aparea benzi rezonatoare care vor atentiona soferii la iesirea de pe banda - VIDEO

Benzile rezonatoare vor aparea prioritar pe soselele unde au loc cel mai des accidente. Ele vor fi stabilite de INP, care abia urmeaza sa vada care sunt portiunile de drum pe care soferii pierd controlul volanului si intra pe contrasens. Ca si in cazul noii limite de viteza de 110 kilometri pe ora cu care se poate circula pe doar 6 kilometri, benzile rezonatoare pot fi pusa pe doar 600 de kilometri din cei peste 10 mii de kilometri de drum asfaltat din tara noastra.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Potrivit reprezentantilor ministerului transporturilor, un drum pe care ar putea fi amenajate benzile rezonatoare ar fi soseaua Chisinau Leuseni, care se afla in stare relativ buna. Cu ajutorul unei freze speciale, in asfalt vor fi efectuate niste adancituri de 12 mm inaltime si de de 35 mm latime.”

Astfel, in momentul in care masina va trece peste aceste incizii de pe marginile benzilor, se va simti o vibratie. Astfel, soferul ar trebui sa inteleaga ca a iesit de pe banda sa. In lista drumurilor potrivite pentru amenajarea acestor benzi se include si soseaua Chisinau-Soroca, portiunea de drum reparata care duce spre Cimislia si alte cateva bucati de sosea din tara care se afla in stare acceptabila. Restul drumurilor vor ramane asa cum sunt, pana cand vor fi reparate.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Pe soseaua M14 care duce spre Balti spre exemplu, benzile rezonatoare ar fi pur si simplu inutile. Asfaltul denivelat nu te lasa sa adormi, iar soferii vor sau nu vor, sunt nevoiti sa intre pe contrasens pentru a ocoli gropile.”

Soferii s-au bucurat de initiativa desi spun faptul ca drumuri bune nu prea avem pentru asta.

Reprezentantii ministerului transporturilor spun ca vor testa mai intai tehnologia ca mai apoi sa o implementeze peste tot unde carosabilul este bun. Se va intampla anul acesta, insa nu se stie cand mai exact. Avantajul este ca implementarea proiectul va costa foarte putin, spun ei. Firmele care presteaza servicii de reparatii a drumurilor au astfel de freze, asa bani vor fi cheltuiti doar pe chiria acestora.

Potrivit Inspectoratului National de Patrulare, anul trecut in tara s-au produs 140 de accidente rutiere din cauza neatentiei soferilor.