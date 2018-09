"Beautiful Curruption" - Un film produs in Moldova despre coruptia din tara noastra, va putea fi vizionat la un cinematograf din capitala. Cand veti putea vedea pelicula - VIDEO

Filmul “Beautiful Corruption” deapana un sir de istorii bazate pe fapte reale, concetrate in trairile unui singur erou, mentioneaza autorii peliculei.

In goana dupa dreptate, protagonistul filmului recurge la metode nu tocmai legale, iar productia scoate in evidenta pretul pe care trebuie sa-l plateasca acesta.

"Daca eu nu vreau sa traiesc asa cum a-ti hotarat voi"

Pelicula a fost filmata in perioada aprilie-iunie, in peste 30 locatii din capitala dar si in alte orase ale tarii. La ea au lucrat in jur de 40 de persoane. Filmul a fost realizat cu sustinerea Ambasadei SUA la Chisinau si va fi proiectat saptamana viitoare la un cinematograf din capitala, iar din luna octombrie va fi difuzat in alte 70 de localitati din tara. In 2016 Eugen Damaschin a mai regizat cu film de 3 minute cu aceasi denumire, prin care arata ciclul coruptiei, dar si cum afecteaza aceasta viata oamenilor.

Eugen Damaschin este cunoscut pentru abordarea temelor sensibile pentru Moldova in productiile sale printr-o viziune artistica si curajoasa.