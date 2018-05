Bebelusii le-au inspirat spre o afacere de succes. Doua mamici din capitala cos haine din materiale ecologoce pentru bebelusi, iar in curand colectiile vor ajunge pe rafturile magazinelor din Europa - VIDEO

Tatiana si Ecaterina au nascut aproape in aceeasi perioada, iar copii care i-au adus pe lume au avut niste nevoi mai speciale. Fiica Ecaterinei era alergica, in special la hainele pe care le purta. Iar Tatiana a nascut un copil prematur.

Tatiana MARANDIUC: “Era nevoie de ceva ca din camp, cat mai natural, si nu am putut gasi asa produse pentru copilul meu.”

Ecaterina PAPANAGA: “Noi ne gandeam ca ar fi bine sa facem ceva. Multe dintre hainele pentru copii le cumparam de peste hotare.”

Ca peste putin timp sa se apuce chiar ele sa creeze haine pentru bebelusi. Pentru inceput au vorbit cu mai multe mamici, dar si medici despre cum ar trebui sa arate hainele pentru nou nascuti.

Ecaterina PAPANAGA: “Noi am luat decizia ca vom importa textilele. De asemenea, lansam creatia, le testam pe micuti, strangem feedback de la mame, lucram cu spitalele. Si in rezultatul a 9 luni de munca am obtinut capsula nostra.”

Asa au creat primul set de haine pentru copiii nou nascuti, dorind ca in primele zile, mamele sa-si faca mai putine griji.

Ecaterina PAPANAGA: “Copilul tocmai a aparut pe lume si acesta e prima camasa care o punem pe copil, ii acoperim spatele. Il punem in scutec si il trasmitem mamei. Copii care nu pot dormi linistit, in acest cocon dorm mai mult. Coconul se intinde si copilul are senzatia ca e in burta mamei.”

Femeile nu s-au oprit doar la hainele pentru bebelusi. In prezent lucreaza la colectiile de haine pentru copiii de pana la 3 ani si se gandesc sa faca ceva si pentru mamici.

Ecaterina PAPANAGA: “Este un halat pentru mama. Pe langa faptul ca are culori pozitive, este foarte comod. Se deschide cand e nevoie sa alaptezi."

Tatiana MARANDIUC: “Am avut un feedback de la tati care a zis, foarte mult imi doresc acest set pentru sotia mea, pentru ca cand vin acasa asa marinimoase pline de culori.”

Intre timp, femeile au pus bazele unei afaceri si au deschis o fabrica de cusut. Initial au investit bani din propriul buzunar, mai apoi insa au reusit sa obtina cateva granturi. Hainele le vand in magazinele si farmaciile din tara, dar visul lor este sa-si deschida propriul magazin.

Tatina MARANDIUC: “Ne dorim sa creem cat mai multe locuri de munca sa putem angaja persoane, sa oferim un salariu decent ca sa ramana in tara noastra.”

Femeile spun ca in curand vor incepe sa exporte hainele create in mai multe tari din Europa, cum ar fi Romania sau Germania. Iar in doua luni vor lansa si un site de vanzari on-line.