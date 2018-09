Biblioteca Altfel - printre rafturile incarcate cu volume, copiii pot invata cum sa programeze un robot, iar maturii... sa faca sport. Mesajul transmis de bibliotecarii adunati la un festival, in care si-au promovat serviciile - VIDEO

Gradina Publica “Stefan cel Mare” s-a transformat pentru cateva ore intr-o biblioteca moderna. Fiecare alee isi povestea, printre standuri, propriul basm.

Ala DERESCO, ANGAJAT FILIALA B.P. “HASDEU”: “Multi considera ca nu se intampla nimic la biblioteca, dar, de fapt, acolo nutreste viata. Oamenii citesc, au activitati. Biblioteca nu mai este doar un loc de schimb al cartilor, ci s-a transformat in centre comerciale.”

Astazi vizitatorii au putut trece printr-un labirint al activitatilor. De la ateliere de creatie…

“- Noi am fost ajutate de bibliotecari. - Am luat niste ciorapi, am pus sintipon, am pus ochisori si am facut niste rochite roz.”

...la masterclassuri de sport, pentru cei mai in varsta.

“Si imi place si vreau si ma simt bine. De cand umblu la sport, eu ma simt sanatoasa.”

“Ne antrenam pentru a intari incheieturile, pentru a tine in forma coloana vertebrala si pentru a pastra muschii in tonus. Si asa mentinem si buna dispozitie zilnic.”

Aceste activitati s-au transformat in cercuri in bibliotecile moderne din tara. Maturii si copii le pot frecventa gratuit si alege dintr-o varietate de cursuri. Picii pot invata, de exemplu, cum sa construiasca roboti din lego.

“Aici noi am pus ca el sa mearga inainte, daca e langa om sa scoata diferite sunete sau sa se intaorca inapoi.”

“Si de cate ori iti vizitezi jucaria? - In fiecare zi? - Si ce nume i-ai dat? - Simba.”

Sau sa programeze jocuri pe tableta.

“Ajut robotul sa treaca prin aceste puncte sa ajunga la finis si dupa sa trec la urmatorul nivel."

Lolita CANEEV, SEF SECTIE MEDIATECA BIBLIOTECA “ION CREANGA”, CHISINAU: “Noi invatam copiii ce inseamna algoritm, ce inseamna program, ce este bucla, cum ei pot crea jocuri./O data pe saptamana, grup cu predare in romana si rusa si e gratuit.”

La biblioteca, micutii pot trai si realitatea virtuala, cu ajutorul unor ochelari 3D.

“Am vazut cum m-am dus in apa. - Ce te-au speriat atat de mult? - Dinozaurii.”

Irina LISNIC, ANGAJATA BIBLIOTECA “MIHAI EMINESCU”, REZINA: “Este nevoie sa fie un telefon si acces la internet. In internet deschidem pe youtube un video 3D, punem telefonul si putem privi liber.”

Ori pot confectiona litere, forme si ornamente fara cusur, cu ajutorul unui aparat.

Dinu CANTEMIR, ANGAJAT BIBLIOTECA “IULIAN FILIP”, DROCHIA: “Poate taia piele, carton si placaj.”

Organizatorii acestui eveniment si-au dorit sa faca din biblioteca – un loc atractiv. Bilbiotecarii insista, totusi, ca lectura ramane pe primul loc.

Galina DAVIDIC, DIRECTOR BIBLIOTECA “MIHAI EMINESCU”, REZINA: “Cartea traditionala se citeste foarte bine. De cand am venit eu la lucru, in ‘89, am cititori care acum sunt seniorii bibliotecii. Am format un club al bilbiotecii care se numesc seniori.”

Cum manifestatia a captivat curiozitatea copiilor, maturii spun ca si-ar dori sa aiba si ei mai mult timp liber pentru a descoperi “Biblioteca Altfel”.

“S-a schimbat tare mult, la copii le este interesant, dar si la varstinici. - Dvs cat de des frecventati biblioteca? - Nu am cand, lucram, lucram si iar lucram.”

Evenimentul a fost organizat de Asociatia Bibliotecarilor din Moldova, cu sustinerea Ministerului Educatiei.