Binedispusi si cu ganduri senine oamenii se aduna de Craciun in jurul meselor. Sarmalele, friptura sau parjoalele sunt mancarurile care nu lipsesc din meniu - VIDEO

In familia Dinei Anton, Craciunul are o semnificatie aparte. In fiecare an, rudele, colegii, dar si prietenii se aduna pentru a se bucura de nasterea lui Hristos.

Dina ANTON, GOSPODINA “De mic copil era cea mai asteptata sarbatoare, in primul rand se incepea vacanta ne duceam cu colindatul pe la surorile mamei si a tatalui…Creierul omului este asa ca un radio si prinde unde, eu sunt pe unda bucuriei si a dragostei si nu vreau sa ma cobor…”

Femeia spune ca nu incalca traditia niciodata. Iar pe oaspeti ii asteapta cu masa doldora de bucate traditionale. De Craciun nimeni nu-si pune pofta in cui.

Dina ANTON, GOSPODINA “Iata am pregatit sarmale si friptura de curcan…”

Masa este condimentata cu fericire si voie buna. Iar atmosfera frumoasa este intretinuta de colindatori.

“Noi colindam pentru ca asa este traditia…”

Si pentru ca e Craciunul, fiecare are si cate o dorinta.