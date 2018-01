Biometricul moldovenesc, tot mai puternic: pasaportul nostru a urcat cateva pozitii in topul celor mai puternice pasapoarte in lume. Unde pot calatori moldovenii. Tara care isi pastreaza pozitia de lider - VIDEO

Elena Ciobanu este Presedintele Asociatiei Culinare si spune ca in 27 de ani de activitate a calatorit in mai mult de 30 de state, dintre care in aproape 20 de tari a mers cu viza. Femeia isi aduce aminte cu oroare de anii in care trebuia sa astepte cu lunile o viza pentru a merge la un festival sau concurs gastronomic din alte tari.

Elena CIOBANU: „Suntem liberi. Acum poti calatori cat doresti.”

Odata cu liberalizarea regimului de vize Elena si restul moldovenilor pot calatori fara vize spre 26 de tari din Spatiul Schengen spre Bulgaria, Croatia, Cipru si Romania, precum si spre Islanda, Norvegia, Elvetia si Liechtenstein si, de asemenea, in Monaco, San Marino si Vatican, tari care nu au control de frontiera. Scutirea de vize se aplica doar detinatorilor de pasapoarte biometrice.







„Foarte bine e ca avem posibilitatea de a calatori in mai multe tari.”

„Poti sa te duci unde vrei.”

Asa ca datorita acestui fapt in 2018, Republica Moldova a ajuns sa detina unul dintre cele mai puternice pasapoarte din lume din spatiul post-sovietic, clasandu-se pe locul patru, iar in topul mondial suntem la mijloc si ocupam locul 48.

TOP PAŞAPOARTE

Locul I – Germania, 177 de ţări fără viză

Locul II – Singapore, 176 de ţări fără viză

Locul III – Marea Britanie, Danemarca, Italia, Norvegia, Finlanda, Franţa, Suedia, Japonia, 175 de ţări fără viză.

Sursa: HENLEY&PARTNERS

In ultimii cinci ani Germania si-a pastrat pozitia de lider al clasamentului, iar cetatenii acestei tari pot calatori fara vize in 177 de tari.

Tot in acest top Romania este clasata pe locul 20, impreuna cu cetatenii Bulgariei, avand posibilitatea de a calatori in 156 de tari fara vize.

TOP CELE MAI SCUMPE PAŞAPOARTE

I – Austria, 10 milioane de euro

II – Malta, Cipru, 2 milioane de euro

Sursa: HENLEY&PARTNERS

Cetatenii bogati din alte tari, care nu pot calatori fara viza peste tot in lume pot obtine cetatenia unor state prin investitii. Cea mai solicitata este cea austriaca deoarece ofera posibilitatea de ca calatori fara viza in 174 de tari. Suma necesara pentru obtinerea unui pasaport austriac este de 8-10 milioane de euro.

Malta si Cipru, ale caror cetatenie poate fi obtinuta pentru investitii de 1-2 milioane euro, ofera acces fara vize la 169 si respectiv 159 de tari. Si Republica Moldova a introdus anul trecut "cetatenia de investitii".

Suma necesara pentru obtinerea unui pasaport moldovenesc este de 130 mii de euro.

Desi pasaportul moldovenesc prinde la putere, la inceputul anului Comisia Europeana a dat din deget guvernarii moldovenesti. Asa ca pentru a beneficia in continuare de un regim liberalizat de vize, conducerea trebuie sa depuna un efort in vederea luptei cu coruptia si spalarea de bani.

Iurie LEANCA, VICEPRIM-MINISTRU PENTRU INTEGRARE EUROPEANA: „Doamne fereste. Nu ascultati tot felul de zvonuri neargumentate si nejustificate din partea fostilor colegi.”

De cealalta parte expertii spun ca din cauza saraciei nu toti moldovenii se pot bucura de acest privilegiu.

Rosian VASILOI, EXPERT „IDIS VIITORUL”: „Cunoastem care este nivelul dezvoltarii economice, nivelul salarial, pensiile si foarte multi nu-si permit luxul de a calatori.”

Moldovenii pot circula fara vize in Europa din aprilie 2014.