Boala grava care face ravagii printre turisti la Marea Neagra. "Provocata de virusuri, nu raspunde la antibiotice"

Conform oficialilor Spitalului Clinic de Boli Infectioase din Constanta, in perioada 17 – 23 iulie 2017 au fost diagnosticate in serviciul de boli infectioase un numar de 101 cazuri de enterocolita, din care au fost spitalizate 63 cazuri. Comparativ cu aceeasi perioada din luna iunie, cazurile de imbolnavire au crescut cu 40%, scrie Adevarul.ro

Fie ca stati pe plaja, faceti baie sau va plimbati prin statiuni, trebuie sa fiti in permanenta atenti la produsele alimentare pe care le consumati si la normele de igiena. Pericolele sunt la tot pasul, de la nisipul in care se joaca copii, pana la apa marii care inghitita poate reprezenta o sursa de imbolnavire.

Ce este enterocolita si cum se manifesta?

”Enterocolita este o afectiune a tractului digestiv. Afecteaza intestinul subtire si intestinul gros, fiind determinata de infectii diverse, in principal de bacterii sau virusuri, dar si de paraziti sau ciuperci. Principalele manifestari ale bolii sunt scaunele moi, apoase, care in functie de agentul patogen pot fi numeroase, ajungand chiar pana la 20 scaune /zi, greata si varsaturile, dureri abdominale difuze (de cele mai multe ori sub forma de crampe), dar si manifestari extra-digestive cum ar fi: febra si frisonul, cefaleea, semne de deshidratare - sete, uscaciunea mucoasei bucale, scaderea tensiunii arteriale, ameteli si, nu in ultimul rand, alterarea starii generale”, ne explica simptomatologia acestei boli Raluca Caraivan - medic specialist gastroenterologie.

